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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 чер, 2020 13:58
Hack-Stock так там есть переводы денег и прочее, за которые кб и не надо
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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Додано: Нед 07 чер, 2020 14:03
Hack-Stock написав: clientage написав: anikola13 написав:
15, 25 и 30 платежей и 100 грн кешбек у тебя на карте.
У меня 15 операций, но в условии четко написано: "обов"язковою умовою для отримання кешбеку є викристання інтерент-банкінгу протягом періоду акції". Я не понял как платить. Эти платежи нужно делать в интернет-банкинге? Или на сторонних сервисах, но пользоваться интернет-банкингом во время проведения акции?
Нужно пользоваться ИБ
Там шикаарный набор операций под Акцию-100грн
см. viewtopic.php?p=4981845#p4981845
операции через ИБ не входят в эти платежи, почитайте условия.
Я читал, дооолго читал, шевеля губами
Вы про КБ-100грн за пользование ИБ или про КБ-500грн за инет-покупки?
Для виконання умов акції Вам необхідно бути
зареєстрованим в UKRSIB online та протягом періоду акції з 01 по 30 червня
зробити будь-яку фінансову транзакцію
за допомогою інтернет-банкінгу UKRSIB online, на будь-яку суму.
Перелік фінансових послуг в UKRSIB online...
Т.е. вы намекаете, шо достаточно сделать хотя бы ОДНУ операцию в ИБ, а потом обязательно 15 покупок картой НЕ через ИБ?
4.1.1. протягом періоду Акції (п. 2.2. даних Правил) здійснити за допомогою Карток будь-яку кількість транзакцій, але не менше ніж 30 (тридцять). Враховуються лише транзакції у національній валюті на території України та будь-яких інших країн за товари та/або послуги у торгово-сервісних підприємствах та/або в мережі Інтернет (далі – «Транзакція»).
Hack-Stock, полностью с вами согласен. Только операции покупок картой участвуют в АХции «КЕШБЕК ДО ДНЯ НАРОДЖЕННЯ УКРСИББАНК!» и хотя бы одна операция в ИБ, например пополняшка карты.
Дякую за настойчивость
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 07 чер, 2020 16:42
ingtrans написав:
копеек по 20 получится.
а где это можно сделать?
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Додано: Нед 07 чер, 2020 16:59
адрес сего чудного места подскажите?
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Додано: Нед 07 чер, 2020 20:48
сюр какой-то!
Uplata для платежа принимает все карты, что у меня есть, кроме Укрсиба-(
Никто не сталкивался?
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Додано: Пон 08 чер, 2020 10:35
Може хтось знає, за онлайн-купівлю страховки на авто дають кешбек?
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apostol
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Додано: Пон 08 чер, 2020 11:04
apostol написав:
Може хтось знає, за онлайн-купівлю страховки на авто дають кешбек?
Вот КБО дает при оплате с сайта:
АХА, КАСКО МСС6300
Жираф, ОСАГО МСС7277
Но не все банки дают КБ за 6ххх
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 08 чер, 2020 13:29
clientage написав: apostol написав:
Може хтось знає, за онлайн-купівлю страховки на авто дають кешбек?
Вот КБО дает при оплате с сайта:
АХА, КАСКО МСС6300
Жираф, ОСАГО МСС7277
Но не все банки дают КБ за 6ххх
Дякую. Тобто на polis.ua з МСС 6300 краще не платити New Card? Не можу знайти виключення у їхній кешбечній програмі...
P.S. Що таке "КБО"?
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apostol
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Додано: Пон 08 чер, 2020 13:36
apostol написав:
Що таке "КБО"?
Карт-бланш-онлайн від Ідеябанку
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Додано: Пон 08 чер, 2020 13:49
apostol
Где Вы смотрите коды МСС?
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