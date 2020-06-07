Я бы дал 99.99%, шо КБ будет. Т.к. это таки "оплата услуги", а не "перевод средств"
Но я уже обжёгся об #зеленелайно, хотя еще и верю в адекватность
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 чер, 2020 14:01
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Я бы дал 99.99%, шо КБ будет. Т.к. это таки "оплата услуги", а не "перевод средств"
Но я уже обжёгся об #зеленелайно, хотя еще и верю в адекватность
... делайте хоть что-нибудь!
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