Я бы дал 99.99%, шо КБ будет. Т.к. это таки "оплата услуги", а не "перевод средств"
Но я уже обжёгся об #зеленелайно, хотя еще и верю в адекватность
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 чер, 2020 14:01
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Я бы дал 99.99%, шо КБ будет. Т.к. это таки "оплата услуги", а не "перевод средств"
Но я уже обжёгся об #зеленелайно, хотя еще и верю в адекватность
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 08 чер, 2020 14:20
duvr100 Если оплачиваю сам, то, например, Моно и Альфа показывают МСС, а в данном случае нашел через поиск по форуму.
Додано: Пон 08 чер, 2020 14:34
apostol
Где именно это можно глянуть? В приложении моно или в чеке простом распечатанном где-то это видно?
Додано: Пон 08 чер, 2020 15:24
apostol
А где в МОНО Вы видите МСС?
Додано: Пон 08 чер, 2020 15:25
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 08 чер, 2020 15:27
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
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