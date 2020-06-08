Я бы дал 99.99%, шо КБ будет. Т.к. это таки "оплата услуги", а не "перевод средств"
Но я уже обжёгся об #зеленелайно, хотя еще и верю в адекватность
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Додано: Пон 08 чер, 2020 14:01
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Я бы дал 99.99%, шо КБ будет. Т.к. это таки "оплата услуги", а не "перевод средств"
Но я уже обжёгся об #зеленелайно, хотя еще и верю в адекватность
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 08 чер, 2020 14:20
duvr100 Если оплачиваю сам, то, например, Моно и Альфа показывают МСС, а в данном случае нашел через поиск по форуму.
Додано: Пон 08 чер, 2020 14:34
apostol
Где именно это можно глянуть? В приложении моно или в чеке простом распечатанном где-то это видно?
Додано: Пон 08 чер, 2020 15:24
apostol
А где в МОНО Вы видите МСС?
Додано: Пон 08 чер, 2020 15:25
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 08 чер, 2020 15:27
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Пон 08 чер, 2020 19:23
Для особо пытливых умов есть еще Monobank open API.
Додано: Пон 08 чер, 2020 20:00
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Спробував був у двох АТБ замовлення через інет зробити, норм. Пакетик за 90 копійок (більшого мені ще не клали) відбивається навіть мінімальною покупкою на 50 грн. Я так рахував: 2% за ЕКО від Альфи +0,5% на дебетному залишку (більше вже важкувато чистими заробити) проти 5% за НК. Дельта близько 2,5%. Тобто множити треба на 40, отже 50*40=2 грн доданого КБ на мінімальному замовленні, що вистачить і на пакофанець у 1,70 грн. Без них певно можна хіба що домовляючись із адміністраторами магазів, у котрих є корпоративні мобілки, але я так не пробував...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Пон 08 чер, 2020 20:04
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
P.S. Щоправда місцеві Краматорівські адміни АТБ певно тільки-но почали стикатися з інет-замовленнями, тож у кожного були якщо не помилки, то якнайменше питання по виконанню й оформленню цих замовлень...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Пон 08 чер, 2020 20:11
А чим платите і де?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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