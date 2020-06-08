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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 967968969970>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 967
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 14:01

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  apostol написав:Тобто на polis.ua з МСС 6300 краще не платити New Card?

Я бы дал 99.99%, шо КБ будет. Т.к. это таки "оплата услуги", а не "перевод средств"
Но я уже обжёгся об #зеленелайно, хотя еще и верю в адекватность :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 14:20

duvr100 Если оплачиваю сам, то, например, Моно и Альфа показывают МСС, а в данном случае нашел через поиск по форуму.
apostol
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 14:34

apostol
Где именно это можно глянуть? В приложении моно или в чеке простом распечатанном где-то это видно?
duvr100
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 15:24

apostol
А где в МОНО Вы видите МСС?
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
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  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 15:25

  ukrprom2014 написав:apostol
А где в МОНО Вы видите МСС?

в выписке или квиташке на мыло
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 15:27

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  clientage написав:в выписке или квиташке на мыло

В квитанции нет, только в выписке.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 19:23

  ingtrans написав:
  clientage написав:в выписке или квиташке на мыло

В квитанции нет, только в выписке.


Для особо пытливых умов есть еще Monobank open API.

https://api.monobank.ua/docs/
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 20:00

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Спробував був у двох АТБ замовлення через інет зробити, норм. Пакетик за 90 копійок (більшого мені ще не клали) відбивається навіть мінімальною покупкою на 50 грн. Я так рахував: 2% за ЕКО від Альфи +0,5% на дебетному залишку (більше вже важкувато чистими заробити) проти 5% за НК. Дельта близько 2,5%. Тобто множити треба на 40, отже 50*40=2 грн доданого КБ на мінімальному замовленні, що вистачить і на пакофанець у 1,70 грн. Без них певно можна хіба що домовляючись із адміністраторами магазів, у котрих є корпоративні мобілки, але я так не пробував...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 20:04

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

P.S. Щоправда місцеві Краматорівські адміни АТБ певно тільки-но почали стикатися з інет-замовленнями, тож у кожного були якщо не помилки, то якнайменше питання по виконанню й оформленню цих замовлень...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 20:11

  kreuz написав:P.S. Щоправда місцеві Краматорівські адміни АТБ певно тільки-но почали стикатися з інет-замовленнями, тож у кожного були якщо не помилки, то якнайменше питання по виконанню й оформленню цих замовлень...

А чим платите і де?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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