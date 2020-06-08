Додано: Пон 08 чер, 2020 20:17
Квесторе_поверніться написав: kreuz написав:
P.S. Щоправда місцеві Краматорівські адміни АТБ певно тільки-но почали стикатися з інет-замовленнями, тож у кожного були якщо не помилки, то якнайменше питання по виконанню й оформленню цих замовлень...
А чим платите і де?
Так New Card же онлайн.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay