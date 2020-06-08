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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 967968969970

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 967
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 20:17

  Квесторе_поверніться написав:
  kreuz написав:P.S. Щоправда місцеві Краматорівські адміни АТБ певно тільки-но почали стикатися з інет-замовленнями, тож у кожного були якщо не помилки, то якнайменше питання по виконанню й оформленню цих замовлень...

А чим платите і де?

Так New Card же онлайн.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 22:05

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Расплатился онлайн за услуги "Нова пошта", в приложении категория прошла как "Інші витрати" и расшифровка "Оплата товарів/послуг/PostFinance KYIV UKR", сумма была только за пересылку без наложки, комиссии не было. Вот и думаю теперь, пройдет ли как интернет оплата?
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 22:07

  ГеннадийUA написав:Расплатился онлайн за услуги "Нова пошта", в приложении категория прошла как "Інші витрати" и расшифровка "Оплата товарів/послуг/PostFinance KYIV UKR", сумма была только за пересылку без наложки, комиссии не было. Вот и думаю теперь, пройдет ли как интернет оплата?

Если только за пересылку, то пройдет как интернет оплата. Проходили.
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