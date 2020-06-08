Так New Card же онлайн.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 чер, 2020 20:17
Так New Card же онлайн.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Пон 08 чер, 2020 22:05
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Расплатился онлайн за услуги "Нова пошта", в приложении категория прошла как "Інші витрати" и расшифровка "Оплата товарів/послуг/PostFinance KYIV UKR", сумма была только за пересылку без наложки, комиссии не было. Вот и думаю теперь, пройдет ли как интернет оплата?
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
Додано: Пон 08 чер, 2020 22:07
Если только за пересылку, то пройдет как интернет оплата. Проходили.
Додано: Вів 09 чер, 2020 07:35
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Мені взагалі привезли у візку в АТБ замовлення і сказали, що я перший зі вже оплаченим замовленням.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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