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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 967968969970

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 967
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 20:17

  Квесторе_поверніться написав:
  kreuz написав:P.S. Щоправда місцеві Краматорівські адміни АТБ певно тільки-но почали стикатися з інет-замовленнями, тож у кожного були якщо не помилки, то якнайменше питання по виконанню й оформленню цих замовлень...

А чим платите і де?

Так New Card же онлайн.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 22:05

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Расплатился онлайн за услуги "Нова пошта", в приложении категория прошла как "Інші витрати" и расшифровка "Оплата товарів/послуг/PostFinance KYIV UKR", сумма была только за пересылку без наложки, комиссии не было. Вот и думаю теперь, пройдет ли как интернет оплата?
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 22:07

  ГеннадийUA написав:Расплатился онлайн за услуги "Нова пошта", в приложении категория прошла как "Інші витрати" и расшифровка "Оплата товарів/послуг/PostFinance KYIV UKR", сумма была только за пересылку без наложки, комиссии не было. Вот и думаю теперь, пройдет ли как интернет оплата?

Если только за пересылку, то пройдет как интернет оплата. Проходили.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 07:35

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Мені взагалі привезли у візку в АТБ замовлення і сказали, що я перший зі вже оплаченим замовленням.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 08:10

  Квесторе_поверніться написав:
  kreuz написав:P.S. Щоправда місцеві Краматорівські адміни АТБ певно тільки-но почали стикатися з інет-замовленнями, тож у кожного були якщо не помилки, то якнайменше питання по виконанню й оформленню цих замовлень...

А чим платите і де?

Я ж написав: "5% за НК"...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 08:57

  Slx написав:Мені взагалі привезли у візку в АТБ замовлення і сказали, що я перший зі вже оплаченим замовленням.
А где забирать такой заказ?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 09:05

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  omb написав:А где забирать такой заказ?

В АТБ, конечно. Плюс в отдельных городах доступна доставка курьером. Детали можно почитать на https://zakaz.atbmarket.com/.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 09:58

ingtrans Имеется ввиду в самом магазине, они сделали какую-то точку выдачи или как в сильпо через охранника и поиски свободного кассира?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 10:06

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  omb написав:ingtrans Имеется ввиду в самом магазине, они сделали какую-то точку выдачи или как в сильпо через охранника и поиски свободного кассира?

Я подхожу к охраннику, говорю, что у меня интернет-заказ, тот по рации вызывает администратора с заказом. Выдача всегда была на свободной (закрытой) кассе без очереди, к тому же висит табличка, что выдача интернет-заказов осуществляется вне очереди.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 10:49

ingtrans ясно, пасиб, буду тестить
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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