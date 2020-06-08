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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 968969970971

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 967
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:27

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

колеги, прошу поради:
при оплаті комуналки з НьюКард через Некст (через створення шаблонів і оплату з кошика) видало наступну картинку
у чому причина "забраковано" ???
у поясненні Некста - "Трансакція відхилена банком відправника"
Заблоковані - Водопостачання, Інтернет, ЖЕК, Газ доставка
Пройшли оплати - Газ споживання і Електроенергія
Усі ІБАНи прописані точно, попередні оплати в Моно - без проблем
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stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:39

Это ещё приват может глючить
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:43

  stas_rst написав:колеги, прошу поради:
при оплаті комуналки з НьюКард через Некст (через створення шаблонів і оплату з кошика) видало наступну картинку
у чому причина "забраковано" ???
у поясненні Некста - "Трансакція відхилена банком відправника"
Заблоковані - Водопостачання, Інтернет, ЖЕК, Газ доставка
Пройшли оплати - Газ споживання і Електроенергія
Усі ІБАНи прописані точно, попередні оплати в Моно - без проблем
Зображення

На выходных делал много проплат НьюКардом через Некст (по трем квартирам).
Прошли все: за горячую воду, за холодную воду, за электроэнергию, за доставку газа, за кооператив и т.п.
Но я платил все то, что уже было в шаблонах в Приват24.
Кстати, почему-то часть шаблонов пропала, приходилось восстанавливать.
Т.е. в принципе работает. Почему забраковано... без понятия.
А когда увидели, что забраковано - сразу или через время? По идее, должно быть сразу видно... но лучше уточните.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:51

Дякую за коментарі.
Проблему уточнив і одразу ж відписую, щоб іншим було на пам"ять :)
Головна причина - НЕ ПРОПУСТИЛО платежі, які вимагають обов"язкового введення коду із СтарІнформ.
Попередню для підтвердження визначило спосіб "Через погодження кожної операції з кошика окремо" у веб-інтерфейсі, без кодів в смс. Відповідно, 2 пропустило, 4 - ні. Хоча погодив усі одинаково.
Активував СтарІнформ, отримав коди, проплатив.
Ніби усе залетіло.
Свій попередній пост залишаю для причини-наслідку !
Востаннє редагувалось stas_rst в Вів 09 чер, 2020 11:54, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:54

stas_rst ох уж эти экономисты :mrgreen:
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:55

  omb написав:stas_rst ох уж эти экономисты :mrgreen:

просто вчусь :) дякую !
stas_rst
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