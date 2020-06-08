колеги, прошу поради: при оплаті комуналки з НьюКард через Некст (через створення шаблонів і оплату з кошика) видало наступну картинку у чому причина "забраковано" ??? у поясненні Некста - "Трансакція відхилена банком відправника" Заблоковані - Водопостачання, Інтернет, ЖЕК, Газ доставка Пройшли оплати - Газ споживання і Електроенергія Усі ІБАНи прописані точно, попередні оплати в Моно - без проблем
stas_rst написав:колеги, прошу поради: при оплаті комуналки з НьюКард через Некст (через створення шаблонів і оплату з кошика) видало наступну картинку у чому причина "забраковано" ??? у поясненні Некста - "Трансакція відхилена банком відправника" Заблоковані - Водопостачання, Інтернет, ЖЕК, Газ доставка Пройшли оплати - Газ споживання і Електроенергія Усі ІБАНи прописані точно, попередні оплати в Моно - без проблем
На выходных делал много проплат НьюКардом через Некст (по трем квартирам). Прошли все: за горячую воду, за холодную воду, за электроэнергию, за доставку газа, за кооператив и т.п. Но я платил все то, что уже было в шаблонах в Приват24. Кстати, почему-то часть шаблонов пропала, приходилось восстанавливать. Т.е. в принципе работает. Почему забраковано... без понятия. А когда увидели, что забраковано - сразу или через время? По идее, должно быть сразу видно... но лучше уточните.
Дякую за коментарі. Проблему уточнив і одразу ж відписую, щоб іншим було на пам"ять Головна причина - НЕ ПРОПУСТИЛО платежі, які вимагають обов"язкового введення коду із СтарІнформ. Попередню для підтвердження визначило спосіб "Через погодження кожної операції з кошика окремо" у веб-інтерфейсі, без кодів в смс. Відповідно, 2 пропустило, 4 - ні. Хоча погодив усі одинаково. Активував СтарІнформ, отримав коди, проплатив. Ніби усе залетіло. Свій попередній пост залишаю для причини-наслідку !
Востаннє редагувалось stas_rst в Вів 09 чер, 2020 11:54, всього редагувалось 1 раз.