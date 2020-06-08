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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 968969970971

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 967
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:27

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

колеги, прошу поради:
при оплаті комуналки з НьюКард через Некст (через створення шаблонів і оплату з кошика) видало наступну картинку
у чому причина "забраковано" ???
у поясненні Некста - "Трансакція відхилена банком відправника"
Заблоковані - Водопостачання, Інтернет, ЖЕК, Газ доставка
Пройшли оплати - Газ споживання і Електроенергія
Усі ІБАНи прописані точно, попередні оплати в Моно - без проблем
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stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:39

Это ещё приват может глючить
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:43

  stas_rst написав:колеги, прошу поради:
при оплаті комуналки з НьюКард через Некст (через створення шаблонів і оплату з кошика) видало наступну картинку
у чому причина "забраковано" ???
у поясненні Некста - "Трансакція відхилена банком відправника"
Заблоковані - Водопостачання, Інтернет, ЖЕК, Газ доставка
Пройшли оплати - Газ споживання і Електроенергія
Усі ІБАНи прописані точно, попередні оплати в Моно - без проблем
Зображення

На выходных делал много проплат НьюКардом через Некст (по трем квартирам).
Прошли все: за горячую воду, за холодную воду, за электроэнергию, за доставку газа, за кооператив и т.п.
Но я платил все то, что уже было в шаблонах в Приват24.
Кстати, почему-то часть шаблонов пропала, приходилось восстанавливать.
Т.е. в принципе работает. Почему забраковано... без понятия.
А когда увидели, что забраковано - сразу или через время? По идее, должно быть сразу видно... но лучше уточните.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:51

Дякую за коментарі.
Проблему уточнив і одразу ж відписую, щоб іншим було на пам"ять :)
Головна причина - НЕ ПРОПУСТИЛО платежі, які вимагають обов"язкового введення коду із СтарІнформ.
Попередню для підтвердження визначило спосіб "Через погодження кожної операції з кошика окремо" у веб-інтерфейсі, без кодів в смс. Відповідно, 2 пропустило, 4 - ні. Хоча погодив усі одинаково.
Активував СтарІнформ, отримав коди, проплатив.
Ніби усе залетіло.
Свій попередній пост залишаю для причини-наслідку !
Востаннє редагувалось stas_rst в Вів 09 чер, 2020 11:54, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:54

stas_rst ох уж эти экономисты :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:55

  omb написав:stas_rst ох уж эти экономисты :mrgreen:

просто вчусь :) дякую !
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:40

  omb написав:
  Slx написав:Мені взагалі привезли у візку в АТБ замовлення і сказали, що я перший зі вже оплаченим замовленням.
А где забирать такой заказ?

Забирати таке замовлення треба на тому магазі, де замовили, касу окрему адмін виділяє, тому обходився без черг, решта вже від адміна залежить, хто чек забув дати, хто пакетик не додав, кожен по-своєму...

Головне: спочатку обираєте магаз, потім скирдуєте корзину, бо навпаки доведеться після зміни магазу, корзину наново скирдувати, до того ж товар у наявності не усюди, бо складські залишки в кожному магазі зрозуміло свої...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 14:11

kreuz а что они делают если ты оплатил, а в наличии нет?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 14:16

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  omb написав:kreuz а что они делают если ты оплатил, а в наличии нет?

Оплата после того, как соберут заказ. Если чего-то нет в наличии, то из-заказа соответствующую позицию уберут и цена пересчитается.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 14:58

ingtrans хорошо придумано
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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