Епопея з проплатами продовжується. Приват Некст наглухо заблокував проплати з картки УкрСіб Причина - "Трансакцію скасовано з метою безпеки та протидії шахрайським операціям" 3ДСекюр через СтарІнформ проходжу і блок. Для перевірки навіть робив годинну перерву у спробах проплати. Напряму із сайтів операторів проплата заходить (Газ, Е\енергія, охорона і т.п.)
Ваші думки і способи вирішення, буду вдячний за коментарі.
stas_rst написав:Епопея з проплатами продовжується. Приват Некст наглухо заблокував проплати з картки УкрСіб Причина - "Трансакцію скасовано з метою безпеки та протидії шахрайським операціям" 3ДСекюр через СтарІнформ проходжу і блок. Для перевірки навіть робив годинну перерву у спробах проплати. Напряму із сайтів операторів проплата заходить (Газ, Е\енергія, охорона і т.п.)
Ваші думки і способи вирішення, буду вдячний за коментарі.
Спробуйте у підтримці LiqPay. 99%, що в вас блок і на всі платежі через LiqPay.
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stas_rst написав:Епопея з проплатами продовжується. Приват Некст наглухо заблокував проплати з картки УкрСіб Причина - "Трансакцію скасовано з метою безпеки та протидії шахрайським операціям" 3ДСекюр через СтарІнформ проходжу і блок. Для перевірки навіть робив годинну перерву у спробах проплати. Напряму із сайтів операторів проплата заходить (Газ, Е\енергія, охорона і т.п.)
Ваші думки і способи вирішення, буду вдячний за коментарі.
Маю три картки, час від часу блокують, помагає «толковий мальчик», але по одній картці (після одного розблокування) вже як два місяці лежить на полці. Три рази дзвонив і ніяк не можуть розблокувати, користуюсь поки двома, хз як буде далі... Боюсь Приват прикиє лавочку по нюкардам...