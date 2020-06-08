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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 969970971972

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 967
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 16:00

Епопея з проплатами продовжується.
Приват Некст наглухо заблокував проплати з картки УкрСіб
Причина - "Трансакцію скасовано з метою безпеки та протидії шахрайським операціям"
3ДСекюр через СтарІнформ проходжу і блок.
Для перевірки навіть робив годинну перерву у спробах проплати.
Напряму із сайтів операторів проплата заходить (Газ, Е\енергія, охорона і т.п.)

Ваші думки і способи вирішення, буду вдячний за коментарі.Зображення
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 16:04

stas_rst Попасть на толкового мальчика в чате п24, который свяжется с сб и снимет ограничения по вашей карте
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 16:06

  stas_rst написав:Ваші думки

Бойкотировать хитро*опого примата
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 16:21

  Stringer написав:Попасть на толкового мальчика в чате п24, который свяжется с сб и снимет ограничения по вашей карте

Халепа з толковими, уже пробував.
Повна ж***
  Вкладчик1234 написав:Бойкотировать хитро*опого примата

Де тоді прив"язати Сібу ??? щоб з мінімальним комісом

Дякую ще раз за коменти!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 16:40

  stas_rst написав:Епопея з проплатами продовжується.
Приват Некст наглухо заблокував проплати з картки УкрСіб
Причина - "Трансакцію скасовано з метою безпеки та протидії шахрайським операціям"
3ДСекюр через СтарІнформ проходжу і блок.
Для перевірки навіть робив годинну перерву у спробах проплати.
Напряму із сайтів операторів проплата заходить (Газ, Е\енергія, охорона і т.п.)

Ваші думки і способи вирішення, буду вдячний за коментарі.Зображення

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ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 16:47

  stas_rst написав:Де тоді прив"язати Сібу ??? щоб з мінімальним комісом
Дякую ще раз за коменти!
через тас2ю народ еще платит, ну или через изипей платить комуналку без комиссий и моментально получать 3% кешбека(сохраняя лимит в 10к на оплаты под 5%)
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Усім вище дякую!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:57

  stas_rst написав:Епопея з проплатами продовжується.
Приват Некст наглухо заблокував проплати з картки УкрСіб
Причина - "Трансакцію скасовано з метою безпеки та протидії шахрайським операціям"
3ДСекюр через СтарІнформ проходжу і блок.
Для перевірки навіть робив годинну перерву у спробах проплати.
Напряму із сайтів операторів проплата заходить (Газ, Е\енергія, охорона і т.п.)

Ваші думки і способи вирішення, буду вдячний за коментарі.Зображення
Маю три картки, час від часу блокують, помагає «толковий мальчик», але по одній картці (після одного розблокування) вже як два місяці лежить на полці. Три рази дзвонив і ніяк не можуть розблокувати, користуюсь поки двома, хз як буде далі... Боюсь Приват прикиє лавочку по нюкардам...
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:41

  stas_rst написав:
  Stringer написав:Попасть на толкового мальчика в чате п24, который свяжется с сб и снимет ограничения по вашей карте

Халепа з толковими, уже пробував.
Повна ж***

Ну не знаю, моему сыну эту проблему решили именно так... правда с третьего раза, как раз когда попался "толковый мальчик"
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