Назначили персонального менеджера. Карта на члена семьи. Зимой активно используется для коммуналки. Уже месяц в резерве. Минут 30 разбирали условия 30 оплат, по акции. Пока не верю. Но стало как-то приятно.
omb написав:kreuz а что они делают если ты оплатил, а в наличии нет?
Оплата после того, как соберут заказ. Если чего-то нет в наличии, то из-заказа соответствующую позицию уберут и цена пересчитается.
Там є кілька станів замовлення: 1) що хочете, 2) що є в наявності, може бути заміна, 3) оплачено, 4) готове до видачі, після чого має надійти код підтвердження, 5) виконане...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):