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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 чер, 2020 22:22
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Назначили персонального менеджера. Карта на члена семьи. Зимой активно используется для коммуналки. Уже месяц в резерве. Минут 30 разбирали условия 30 оплат, по акции. Пока не верю. Но стало как-то приятно.
Додано: Вів 09 чер, 2020 22:38
Там є кілька станів замовлення:
1) що хочете,
2) що є в наявності, може бути заміна,
3) оплачено,
4) готове до видачі, після чого має надійти код підтвердження,
5) виконане...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Вів 09 чер, 2020 22:42
100 грн. 100 первым покупателям на 4000грн.
Атракцион невиданной щедрости от АШАН иУкрсиба
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