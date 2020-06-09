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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 970971972973

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 967
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:22

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Назначили персонального менеджера. Карта на члена семьи. Зимой активно используется для коммуналки. Уже месяц в резерве. Минут 30 разбирали условия 30 оплат, по акции. Пока не верю. Но стало как-то приятно.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:38

  ingtrans написав:
  omb написав:kreuz а что они делают если ты оплатил, а в наличии нет?

Оплата после того, как соберут заказ. Если чего-то нет в наличии, то из-заказа соответствующую позицию уберут и цена пересчитается.

Там є кілька станів замовлення:
1) що хочете,
2) що є в наявності, може бути заміна,
3) оплачено,
4) готове до видачі, після чого має надійти код підтвердження,
5) виконане...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:42

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100 грн. 100 первым покупателям на 4000грн.
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ukrprom2014
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