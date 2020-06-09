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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 чер, 2020 22:22
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Назначили персонального менеджера. Карта на члена семьи. Зимой активно используется для коммуналки. Уже месяц в резерве. Минут 30 разбирали условия 30 оплат, по акции. Пока не верю. Но стало как-то приятно.
Додано: Вів 09 чер, 2020 22:38
Там є кілька станів замовлення:
1) що хочете,
2) що є в наявності, може бути заміна,
3) оплачено,
4) готове до видачі, після чого має надійти код підтвердження,
5) виконане...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Вів 09 чер, 2020 22:42
100 грн. 100 первым покупателям на 4000грн.
Атракцион невиданной щедрости от АШАН иУкрсиба
Додано: Сер 10 чер, 2020 08:23
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Вчера стал обладателем ньюкарт. В мае подавал заявку, но никто не перезвонил с банка.
Сейчас вновь подал заявку на сайте, установил приложение, отсканировал паспорт и пин. Пришел в отделение , а там они ничего этого не видят. Сказали будем оформлять по стандартной процедуре. Послали запрос в Киев, ответ пришел через пол часа. Положительный. Выдали карту, но в приложении ничего не поменялось- "придите в отделение". Посоветовали удалить и поставить по новой, указав что у меня уже есть карта. Тогда все запустилось. Пополнил через кассу , банкомат отказался принимать наличку, сказали тех сбой. Стали уговаривать взять их кредитку. Сегодня утром прислали смс что кешбечная программа подключена. Теперь думаю дойти до Ашана, но глючная контора, опять сбросила пароли и требует все восстанавливать.
Додано: Сер 10 чер, 2020 09:01
kreuz ага, спасибо
Кешбечные карты!
Додано: Сер 10 чер, 2020 10:23
Додано: Сер 10 чер, 2020 11:08
rollo исправился), ingtrans-у тож +1
Кешбечные карты!
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