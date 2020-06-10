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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 971972973974

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 967
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 18:32

  velvet написав:
  vanok написав:а по new card кєшбечная прграмма подкдючается сразу автоматически? или надо чего то ждать?

ждите смс о подключении к программе

горячая линия, подтвердила участие), прямо растерялся подождать или отоварится...
vanok
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 19:01

  vanok написав:
  velvet написав:
  vanok написав:а по new card кєшбечная прграмма подкдючается сразу автоматически? или надо чего то ждать?

ждите смс о подключении к программе

горячая линия, подтвердила участие), прямо растерялся подождать или отоварится...

Слова горячки до справи не приш'єш. А навіть якщо і вдасться, то вони Вам зі своїх кишень не наллють. Тож я б почекав СМСки...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 19:03

  vanok написав:
  velvet написав:
  vanok написав:а по new card кєшбечная прграмма подкдючается сразу автоматически? или надо чего то ждать?

ждите смс о подключении к программе

горячая линия, подтвердила участие), прямо растерялся подождать или отоварится...

Я б почекав. Просто щоб потім не виникла поктреба комусь доводити, що ти не віслюк. СМС буде щонайпізніше - завтра рано вранці - думаю це не такий значущий термін, що не можна перенести усі ваші заплановані проплати на півтора десятка годин.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 19:22

Alien kreuz согласен подожду, всё равно сегодня уже не отправят...
vanok
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:34

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Шановні знавці ньюкард, підкажіть будь ласка, чи не буде часом, овердрафту якщо поповнити ньюкард по п2п, і відразу з неї оплатити коимуналку в нексті?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:45

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Буде. Але овердрафт по ньюкард безкоштовний для клієнта.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:45

  1finanсier написав:Шановні знавці ньюкард, підкажіть будь ласка, чи не буде часом, овердрафту якщо поповнити ньюкард по п2п, і відразу з неї оплатити коимуналку в нексті?

овердрафт буде,але Укрсиб поки що не штрафує за це
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velvet
 
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