горячая линия, подтвердила участие), прямо растерялся подождать или отоварится...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 чер, 2020 18:32
Додано: Сер 10 чер, 2020 19:01
Слова горячки до справи не приш'єш. А навіть якщо і вдасться, то вони Вам зі своїх кишень не наллють. Тож я б почекав СМСки...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Сер 10 чер, 2020 19:03
Я б почекав. Просто щоб потім не виникла поктреба комусь доводити, що ти не віслюк. СМС буде щонайпізніше - завтра рано вранці - думаю це не такий значущий термін, що не можна перенести усі ваші заплановані проплати на півтора десятка годин.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Сер 10 чер, 2020 21:34
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Шановні знавці ньюкард, підкажіть будь ласка, чи не буде часом, овердрафту якщо поповнити ньюкард по п2п, і відразу з неї оплатити коимуналку в нексті?
Додано: Сер 10 чер, 2020 21:45
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Буде. Але овердрафт по ньюкард безкоштовний для клієнта.
Додано: Сер 10 чер, 2020 21:45
овердрафт буде,але Укрсиб поки що не штрафує за це
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