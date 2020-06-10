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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 чер, 2020 18:32
velvet написав: vanok написав:
а по new card кєшбечная прграмма подкдючается сразу автоматически? или надо чего то ждать?
ждите смс о подключении к программе
горячая линия, подтвердила участие), прямо растерялся подождать или отоварится...
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vanok
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Додано: Сер 10 чер, 2020 19:01
vanok написав: velvet написав: vanok написав:
а по new card кєшбечная прграмма подкдючается сразу автоматически? или надо чего то ждать?
ждите смс о подключении к программе
горячая линия, подтвердила участие), прямо растерялся подождать или отоварится...
Слова горячки до справи не приш'єш. А навіть якщо і вдасться, то вони Вам зі своїх кишень не наллють. Тож я б почекав СМСки...
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: Сер 10 чер, 2020 19:03
vanok написав: velvet написав: vanok написав:
а по new card кєшбечная прграмма подкдючается сразу автоматически? или надо чего то ждать?
ждите смс о подключении к программе
горячая линия, подтвердила участие), прямо растерялся подождать или отоварится...
Я б почекав. Просто щоб потім не виникла поктреба комусь доводити, що ти не віслюк. СМС буде щонайпізніше - завтра рано вранці - думаю це не такий значущий термін, що не можна перенести усі ваші заплановані проплати на півтора десятка годин.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Сер 10 чер, 2020 19:22
Alien kreuz согласен подожду, всё равно сегодня уже не отправят...
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vanok
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Додано: Сер 10 чер, 2020 21:34
Шановні знавці ньюкард, підкажіть будь ласка, чи не буде часом, овердрафту якщо поповнити ньюкард по п2п, і відразу з неї оплатити коимуналку в нексті?
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1finanсier
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Додано: Сер 10 чер, 2020 21:45
Буде. Але овердрафт по ньюкард безкоштовний для клієнта.
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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ramzes4
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Додано: Сер 10 чер, 2020 21:45
1finanсier написав:
Шановні знавці ньюкард, підкажіть будь ласка, чи не буде часом, овердрафту якщо поповнити ньюкард по п2п, і відразу з неї оплатити коимуналку в нексті?
овердрафт буде,але Укрсиб поки що не штрафує за це
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velvet
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Додано: Сер 10 чер, 2020 22:26
velvet, ramzes4, дякую
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1finanсier
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Додано: Чет 11 чер, 2020 00:26
stas_rst написав: Stringer написав:
Попасть на толкового мальчика в чате п24, который свяжется с сб и снимет ограничения по вашей карте
Халепа з толковими, уже пробував.
Повна ж***
Вкладчик1234 написав:
Бойкотировать хитро*опого примата
Де тоді прив"язати Сібу ??? щоб з мінімальним комісом
Дякую ще раз за коменти!
Писали же ранее надо в поддержку ликпея стучать. У меня с 3-й попытки вышло. А в чате приват - глухо...
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ol_zy
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