Додано: Чет 11 чер, 2020 14:18

Вчера получила Нью Кард от Укрсиба, долго оформлялась))). Попыталась привязать ее к программе МАстеркард Бильше. Не получилось, пишет, что Ваша карта не принимает участие...эмм. в программе. АбиднА. Однако. Да и каналов пополнения без комиссии мало. К кассе Сиба, через их банкомат с функцией приема денег и банкоматы-пополняшки от Евронет.Подвязала карту к Привату, попыталась с дебетки Привата скинуть на Сибу 130 грн, комис.5 грн. Не разбиралась с какой это суммы и до какой, либо же это мин. платеж комиссионный. С I-Box также 2% или мин.5 грн. Попытки в итоге себя исчерпали.Варианты только либо переться в отделение Сиба(ехать), либо к Банкомату Евронета(ехать) именно с приемкой денег, т.к. оказываются , что не все из них принимают деньги. Либо пополнить Моно и с нее перекинуть, но моно я пользуюсь, т.е придется погашать весь кредитный кусок, а потом сверху добрасывать нужное кол-во денег.Подскажите, возможно , какие-то др. варианты пополнения без комисса.Спасибо заранее.ОТдельно хочу сказать спасибо, что предупредили , что кешбек подключается только после смс от банка. Пришла только сегодня.