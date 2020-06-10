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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 972973974975

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 967
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 12:18

Эту новость уже постили?)

Пришло на вайбер

ЗМІНИ В УМОВАХ ОБСЛУГОВУВАННЯ КАРТКОВИХ РАХУНКІВ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ НА ТАРИФНОМУ ПАКЕТІ «ЄВРОСЕЙФ»

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/411190/
inflew
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 13:48

Сегодня в пик енд го (велика кишеня) подвязался кошелек мастерпасс с ньюкарт. Обновил пикендгоу вышел из профиля и заново зарегистрировался и все подтянулись ввел вкод.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:18

Вчера получила Нью Кард от Укрсиба, долго оформлялась))). Попыталась привязать ее к программе МАстеркард Бильше. Не получилось, пишет, что Ваша карта не принимает участие...эмм. в программе. АбиднА. Однако. Да и каналов пополнения без комиссии мало. К кассе Сиба, через их банкомат с функцией приема денег и банкоматы-пополняшки от Евронет.
Подвязала карту к Привату, попыталась с дебетки Привата скинуть на Сибу 130 грн, комис.5 грн. Не разбиралась с какой это суммы и до какой, либо же это мин. платеж комиссионный. С I-Box также 2% или мин.5 грн. Попытки в итоге себя исчерпали.
Варианты только либо переться в отделение Сиба(ехать), либо к Банкомату Евронета(ехать) именно с приемкой денег, т.к. оказываются , что не все из них принимают деньги. Либо пополнить Моно и с нее перекинуть, но моно я пользуюсь, т.е придется погашать весь кредитный кусок, а потом сверху добрасывать нужное кол-во денег.
Подскажите, возможно , какие-то др. варианты пополнения без комисса.
Спасибо заранее.
ОТдельно хочу сказать спасибо, что предупредили , что кешбек подключается только после смс от банка. Пришла только сегодня. :oops:
duvr100
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:23

duvr100 нужна любая другая карта с бесплатным пополнением - форвард, а-банк, альфа и тд и все будет пополнятся быстро
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:28

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  duvr100 написав:моно я пользуюсь, т.е придется погашать весь кредитный кусок, а потом сверху добрасывать нужное кол-во денег.
Про карту "біла" від моні не чули?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:29

  inflew написав:Эту новость уже постили?)

Пришло на вайбер

ЗМІНИ В УМОВАХ ОБСЛУГОВУВАННЯ КАРТКОВИХ РАХУНКІВ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ НА ТАРИФНОМУ ПАКЕТІ «ЄВРОСЕЙФ»

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/411190/

Укрсиб в который раз убивает свои карты для использования в повседневных операциях.

После 1 июля, эта карта исключительно для безналичных оплат, для налички она уже не годится от слова совсем. Такое же было и с валютными картами, теперь приходит черед закрытия и гривневых Евросейфов, и альтернативы безкомиссионного использования карт с наличкой у них больше нет. :twisted:

Идиотизм, любые пополнения, в том числе и наличкой через кассу, бесплатные, но обратный вывод в наличку от 1 до 2%.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 11 чер, 2020 14:34, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:33

  duvr100 написав:Вчера получила Нью Кард от Укрсиба, долго оформлялась))). Попыталась привязать ее к программе МАстеркард Бильше. Не получилось, пишет, что Ваша карта не принимает участие...эмм. в программе. АбиднА. Однако. Да и каналов пополнения без комиссии мало. К кассе Сиба, через их банкомат с функцией приема денег и банкоматы-пополняшки от Евронет.
Подвязала карту к Привату, попыталась с дебетки Привата скинуть на Сибу 130 грн, комис.5 грн. Не разбиралась с какой это суммы и до какой, либо же это мин. платеж комиссионный. С I-Box также 2% или мин.5 грн. Попытки в итоге себя исчерпали.
Варианты только либо переться в отделение Сиба(ехать), либо к Банкомату Евронета(ехать) именно с приемкой денег, т.к. оказываются , что не все из них принимают деньги. Либо пополнить Моно и с нее перекинуть, но моно я пользуюсь, т.е придется погашать весь кредитный кусок, а потом сверху добрасывать нужное кол-во денег.
Подскажите, возможно , какие-то др. варианты пополнения без комисса.
Спасибо заранее.
ОТдельно хочу сказать спасибо, что предупредили , что кешбек подключается только после смс от банка. Пришла только сегодня. :oops:

Чтобы не гасить кредлим мони, можете пополнять белую и уже с нее кидать на укрсиб.
Bosstone
 
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