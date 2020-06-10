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ЗМІНИ В УМОВАХ ОБСЛУГОВУВАННЯ КАРТКОВИХ РАХУНКІВ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ НА ТАРИФНОМУ ПАКЕТІ «ЄВРОСЕЙФ»
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Додано: Чет 11 чер, 2020 12:18
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Пришло на вайбер
ЗМІНИ В УМОВАХ ОБСЛУГОВУВАННЯ КАРТКОВИХ РАХУНКІВ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ НА ТАРИФНОМУ ПАКЕТІ «ЄВРОСЕЙФ»
Додано: Чет 11 чер, 2020 13:48
Сегодня в пик енд го (велика кишеня) подвязался кошелек мастерпасс с ньюкарт. Обновил пикендгоу вышел из профиля и заново зарегистрировался и все подтянулись ввел вкод.
Додано: Чет 11 чер, 2020 14:18
Вчера получила Нью Кард от Укрсиба, долго оформлялась))). Попыталась привязать ее к программе МАстеркард Бильше. Не получилось, пишет, что Ваша карта не принимает участие...эмм. в программе. АбиднА. Однако. Да и каналов пополнения без комиссии мало. К кассе Сиба, через их банкомат с функцией приема денег и банкоматы-пополняшки от Евронет.
Подвязала карту к Привату, попыталась с дебетки Привата скинуть на Сибу 130 грн, комис.5 грн. Не разбиралась с какой это суммы и до какой, либо же это мин. платеж комиссионный. С I-Box также 2% или мин.5 грн. Попытки в итоге себя исчерпали.
Варианты только либо переться в отделение Сиба(ехать), либо к Банкомату Евронета(ехать) именно с приемкой денег, т.к. оказываются , что не все из них принимают деньги. Либо пополнить Моно и с нее перекинуть, но моно я пользуюсь, т.е придется погашать весь кредитный кусок, а потом сверху добрасывать нужное кол-во денег.
Подскажите, возможно , какие-то др. варианты пополнения без комисса.
Спасибо заранее.
ОТдельно хочу сказать спасибо, что предупредили , что кешбек подключается только после смс от банка. Пришла только сегодня.
Додано: Чет 11 чер, 2020 14:23
duvr100 нужна любая другая карта с бесплатным пополнением - форвард, а-банк, альфа и тд и все будет пополнятся быстро
Кешбечные карты!
Додано: Чет 11 чер, 2020 14:28
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Про карту "біла" від моні не чули?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Чет 11 чер, 2020 14:29
Укрсиб в который раз убивает свои карты для использования в повседневных операциях.
После 1 июля, эта карта исключительно для безналичных оплат, для налички она уже не годится от слова совсем. Такое же было и с валютными картами, теперь приходит черед закрытия и гривневых Евросейфов, и альтернативы безкомиссионного использования карт с наличкой у них больше нет.
Идиотизм, любые пополнения, в том числе и наличкой через кассу, бесплатные, но обратный вывод в наличку от 1 до 2%.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 11 чер, 2020 14:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 11 чер, 2020 14:33
Чтобы не гасить кредлим мони, можете пополнять белую и уже с нее кидать на укрсиб.
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