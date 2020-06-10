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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 973974975976

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 967
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:49

  omb написав:duvr100 нужна любая другая карта с бесплатным пополнением - форвард, а-банк, альфа и тд и все будет пополнятся быстро

Спасибо! А вариант, что мне дадут кредитку от Форварда Коко, Тк все неофициально..
duvr100
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:51

  Bosstone написав:
  duvr100 написав:Вчера получила Нью Кард от Укрсиба, долго оформлялась))). Попыталась привязать ее к программе МАстеркард Бильше. Не получилось, пишет, что Ваша карта не принимает участие...эмм. в программе. АбиднА. Однако. Да и каналов пополнения без комиссии мало. К кассе Сиба, через их банкомат с функцией приема денег и банкоматы-пополняшки от Евронет.
Подвязала карту к Привату, попыталась с дебетки Привата скинуть на Сибу 130 грн, комис.5 грн. Не разбиралась с какой это суммы и до какой, либо же это мин. платеж комиссионный. С I-Box также 2% или мин.5 грн. Попытки в итоге себя исчерпали.
Варианты только либо переться в отделение Сиба(ехать), либо к Банкомату Евронета(ехать) именно с приемкой денег, т.к. оказываются , что не все из них принимают деньги. Либо пополнить Моно и с нее перекинуть, но моно я пользуюсь, т.е придется погашать весь кредитный кусок, а потом сверху добрасывать нужное кол-во денег.
Подскажите, возможно , какие-то др. варианты пополнения без комисса.
Спасибо заранее.
ОТдельно хочу сказать спасибо, что предупредили , что кешбек подключается только после смс от банка. Пришла только сегодня. :oops:

Чтобы не гасить кредлим мони, можете пополнять белую и уже с нее кидать на укрсиб.

Спасибо.
duvr100
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:52

  Alien написав:
  duvr100 написав:моно я пользуюсь, т.е придется погашать весь кредитный кусок, а потом сверху добрасывать нужное кол-во денег.
Про карту "біла" від моні не чули?

Спасибо, не знала про нее.
duvr100
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 18:01

duvr100 Вместо "спасибо" ставьте, пожалуйста, автору, которого хотите поблагодарить, "плюсик". А то за посты со "спасибо" другие участники форума спасибо не скажут. Спасибо)
apostol
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 18:46

  Ferlakur написав:
  stas_rst написав:Відписуюсь по блоку картки коротко.
Вчора зробив заявку, сьогодні о 9.00 набрали з тех.підтримки,

Це чия підтримка, лікпея?

Привата. Картка була прив"язана до Некст24
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 19:08

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Подскажите по НЬЮ Кард, если платить комуналку из портмоне НьюКардом через мастерпасс - будет КБ? А то в укрсибонлайн эта операция не уменьшила лимит ни по оплатам в интернете, ни по оплатам с 3Д секьюр.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 19:21

  duvr100 написав:
  omb написав:duvr100 нужна любая другая карта с бесплатным пополнением - форвард, а-банк, альфа и тд и все будет пополнятся быстро

Спасибо! А вариант, что мне дадут кредитку от Форварда Коко, Тк все неофициально..
скорее нет, чем да
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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