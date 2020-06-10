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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 чер, 2020 17:49
omb написав:duvr100
нужна любая другая карта с бесплатным пополнением - форвард, а-банк, альфа и тд и все будет пополнятся быстро
Спасибо! А вариант, что мне дадут кредитку от Форварда Коко, Тк все неофициально..
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duvr100
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Додано: Чет 11 чер, 2020 17:51
Bosstone написав: duvr100 написав:
Вчера получила Нью Кард от Укрсиба, долго оформлялась))). Попыталась привязать ее к программе МАстеркард Бильше. Не получилось, пишет, что Ваша карта не принимает участие...эмм. в программе. АбиднА. Однако. Да и каналов пополнения без комиссии мало. К кассе Сиба, через их банкомат с функцией приема денег и банкоматы-пополняшки от Евронет.
Подвязала карту к Привату, попыталась с дебетки Привата скинуть на Сибу 130 грн, комис.5 грн. Не разбиралась с какой это суммы и до какой, либо же это мин. платеж комиссионный. С I-Box также 2% или мин.5 грн. Попытки в итоге себя исчерпали.
Варианты только либо переться в отделение Сиба(ехать), либо к Банкомату Евронета(ехать) именно с приемкой денег, т.к. оказываются , что не все из них принимают деньги. Либо пополнить Моно и с нее перекинуть, но моно я пользуюсь, т.е придется погашать весь кредитный кусок, а потом сверху добрасывать нужное кол-во денег.
Подскажите, возможно , какие-то др. варианты пополнения без комисса.
Спасибо заранее.
ОТдельно хочу сказать спасибо, что предупредили , что кешбек подключается только после смс от банка. Пришла только сегодня.
Чтобы не гасить кредлим мони, можете пополнять белую и уже с нее кидать на укрсиб.
Спасибо.
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duvr100
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Додано: Чет 11 чер, 2020 17:52
Alien написав: duvr100 написав:
моно я пользуюсь, т.е придется погашать весь кредитный кусок, а потом сверху добрасывать нужное кол-во денег.
Про карту "біла" від моні не чули?
Спасибо, не знала про нее.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 18:01
duvr100 Вместо "спасибо" ставьте, пожалуйста, автору, которого хотите поблагодарить, "плюсик". А то за посты со "спасибо" другие участники форума спасибо не скажут. Спасибо)
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apostol
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Додано: Чет 11 чер, 2020 18:46
Ferlakur написав: stas_rst написав:
Відписуюсь по блоку картки коротко.
Вчора зробив заявку, сьогодні о 9.00 набрали з тех.підтримки,
Це чия підтримка, лікпея?
Привата. Картка була прив"язана до Некст24
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Додано: Чет 11 чер, 2020 19:08
Подскажите по НЬЮ Кард, если платить комуналку из портмоне НьюКардом через мастерпасс - будет КБ? А то в укрсибонлайн эта операция не уменьшила лимит ни по оплатам в интернете, ни по оплатам с 3Д секьюр.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 19:21
duvr100 написав: omb написав:duvr100
нужна любая другая карта с бесплатным пополнением - форвард, а-банк, альфа и тд и все будет пополнятся быстро
Спасибо! А вариант, что мне дадут кредитку от Форварда Коко, Тк все неофициально..
скорее нет, чем да
Кешбечные карты!
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omb
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