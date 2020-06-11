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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 974975976977

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 968
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 968
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Получил 16 значный код для Очевыгоды, выиграл 110 грн. Ввел по ссылке- жду денег. За что дали - не знаю, ничего специально не делал. Приятно.
lel
 
Повідомлень: 2602
З нами з: 10.12.13
Подякував: 985 раз.
Подякували: 288 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Прийшов ваучер на кешбек за карантин у квітні
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 146
З нами з: 26.01.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:15

  Amid написав:Подскажите по НЬЮ Кард, если платить комуналку из портмоне НьюКардом через мастерпасс - будет КБ? А то в укрсибонлайн эта операция не уменьшила лимит ни по оплатам в интернете, ни по оплатам с 3Д секьюр.

Подскажите , пожалуйста , в мастерпасс подвязывать - это отдельная программа? И этими картами тогда только в нете платить?
duvr100
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Повідомлень: 20
З нами з: 21.05.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:32

duvr100
Подвязывать к электронному кошельку лучше на сайте мастерпасса. А потом подвязать этот кошелёк там где планируете использовать (например, портмоне/приложение сильпо/фишка/амикпей)
Amid
 
Повідомлень: 1258
З нами з: 12.06.08
Подякував: 142 раз.
Подякували: 232 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:38

Друзья, за апрельские карантинные акции пришло :)
Не прогавьте СМС!
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ukrprom2014
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Повідомлень: 1683
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 103 раз.
 
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  #<1 ... 974975976977
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