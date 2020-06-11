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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:12
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Получил 16 значный код для Очевыгоды, выиграл 110 грн. Ввел по ссылке- жду денег. За что дали - не знаю, ничего специально не делал. Приятно.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:12
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Прийшов ваучер на кешбек за карантин у квітні
Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:15
Подскажите , пожалуйста , в мастерпасс подвязывать - это отдельная программа? И этими картами тогда только в нете платить?
Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:32
duvr100
Подвязывать к электронному кошельку лучше на сайте мастерпасса. А потом подвязать этот кошелёк там где планируете использовать (например, портмоне/приложение сильпо/фишка/амикпей)
Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:38
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