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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 975976977978>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 968
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 968
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Получил 16 значный код для Очевыгоды, выиграл 110 грн. Ввел по ссылке- жду денег. За что дали - не знаю, ничего специально не делал. Приятно.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Прийшов ваучер на кешбек за карантин у квітні
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:15

  Amid написав:Подскажите по НЬЮ Кард, если платить комуналку из портмоне НьюКардом через мастерпасс - будет КБ? А то в укрсибонлайн эта операция не уменьшила лимит ни по оплатам в интернете, ни по оплатам с 3Д секьюр.

Подскажите , пожалуйста , в мастерпасс подвязывать - это отдельная программа? И этими картами тогда только в нете платить?
duvr100
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:32

duvr100
Подвязывать к электронному кошельку лучше на сайте мастерпасса. А потом подвязать этот кошелёк там где планируете использовать (например, портмоне/приложение сильпо/фишка/амикпей)
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:38

Друзья, за апрельские карантинные акции пришло :)
Не прогавьте СМС!
Зображення
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлень: 1702
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:05

ukrprom2014
Поздрямс). НА подключение к акции тоже смс приходит, как я поняла? Мне пока только про активацию кешбека пришло).
duvr100
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:14

duvr100 да, если приглашение не пришло - то карта не учавствует
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:39

  Alien написав:_Mykola_ я перепрошую, а ви собі повсякденні операції не уявляєте без готівки в принципі? Ні трохи не хвалюся, але готівку саме для повсякдення практично не використовую (ну хіба що трішки на базарі пару разів на тиждень, але то кількасот гривень), майже все у cashless'i. Ну а коли треба "реальна" готівка є картки банків, куди і оперативно можна закинути (безготівково) і зняти в банкоматі потрібну суму. Проблем взагалі не бачу. Чи у вас карток інших банків нема?

Хочу посмотреть на то как Вы будете делать покупки для семьи на базаре, или в мелких магазинчиках в которых НЕТ терминала. И, это суммы порядка не сотен, а тысяч или десятков тысяч гривен.
Поделитесь в личку такими картами, Приват не предлагать, у меня на него принципиальная аллергия из-за постоянных дыр в безопасности! :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:07

  duvr100 написав:ukrprom2014
Поздрямс). НА подключение к акции тоже смс приходит, как я поняла? Мне пока только про активацию кешбека пришло).

Да, это индивидуальные предложения.
Нпример были такие:
https://main.ochevygoda.com.ua/q4
https://main.ochevygoda.com.ua/q3/
https://main.ochevygoda.com.ua/q21/
https://main.ochevygoda.com.ua/q22/
https://main.ochevygoda.com.ua/q1
В семье 3 карты, на 1 из 3х что-то прилетает, раз в 3 месяца. Так что пока идем по 700/мес :)
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:18

  _Mykola_ написав:
  Alien написав:_Mykola_ я перепрошую, а ви собі повсякденні операції не уявляєте без готівки в принципі? Ні трохи не хвалюся, але готівку саме для повсякдення практично не використовую (ну хіба що трішки на базарі пару разів на тиждень, але то кількасот гривень), майже все у cashless'i. Ну а коли треба "реальна" готівка є картки банків, куди і оперативно можна закинути (безготівково) і зняти в банкоматі потрібну суму. Проблем взагалі не бачу. Чи у вас карток інших банків нема?

Хочу посмотреть на то как Вы будете делать покупки для семьи на базаре, или в мелких магазинчиках в которых НЕТ терминала. И, это суммы порядка не сотен, а тысяч или десятков тысяч гривен.
Поделитесь в личку такими картами, Приват не предлагать, у меня на него принципиальная аллергия из-за постоянных дыр в безопасности! :roll:

Не смешите мои тапки!
Какие десятки тысяч грн.??? Вы что, шубу жене на рынке каждый месяц покупаете или золотом ее цыганским одариваете? Или может хамон уже и на рынке продают и намного дешевле, чем в ритейлерных сетях? Одеваться всей семьей на базаре? Так же дороже, а качество... его нет! Я, например, в этом месяце на рынок потратил менее 300грн. - это одна единица столовой посуды (то, что меня устраивало, в моем городе нашел только в Эпицентре с дикой наценкой).
А может это 70`` телевизоры? Так вроде не 90-е, и эта техника... во всяком случае не для людей с финансового форума.
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
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