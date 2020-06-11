Amid написав:Подскажите по НЬЮ Кард, если платить комуналку из портмоне НьюКардом через мастерпасс - будет КБ? А то в укрсибонлайн эта операция не уменьшила лимит ни по оплатам в интернете, ни по оплатам с 3Д секьюр.
Подскажите , пожалуйста , в мастерпасс подвязывать - это отдельная программа? И этими картами тогда только в нете платить?
Alien написав:_Mykola_ я перепрошую, а ви собі повсякденні операції не уявляєте без готівки в принципі? Ні трохи не хвалюся, але готівку саме для повсякдення практично не використовую (ну хіба що трішки на базарі пару разів на тиждень, але то кількасот гривень), майже все у cashless'i. Ну а коли треба "реальна" готівка є картки банків, куди і оперативно можна закинути (безготівково) і зняти в банкоматі потрібну суму. Проблем взагалі не бачу. Чи у вас карток інших банків нема?
Хочу посмотреть на то как Вы будете делать покупки для семьи на базаре, или в мелких магазинчиках в которых НЕТ терминала. И, это суммы порядка не сотен, а тысяч или десятков тысяч гривен. Поделитесь в личку такими картами, Приват не предлагать, у меня на него принципиальная аллергия из-за постоянных дыр в безопасности!
Alien написав:_Mykola_ я перепрошую, а ви собі повсякденні операції не уявляєте без готівки в принципі? Ні трохи не хвалюся, але готівку саме для повсякдення практично не використовую (ну хіба що трішки на базарі пару разів на тиждень, але то кількасот гривень), майже все у cashless'i. Ну а коли треба "реальна" готівка є картки банків, куди і оперативно можна закинути (безготівково) і зняти в банкоматі потрібну суму. Проблем взагалі не бачу. Чи у вас карток інших банків нема?
Хочу посмотреть на то как Вы будете делать покупки для семьи на базаре, или в мелких магазинчиках в которых НЕТ терминала. И, это суммы порядка не сотен, а тысяч или десятков тысяч гривен. Поделитесь в личку такими картами, Приват не предлагать, у меня на него принципиальная аллергия из-за постоянных дыр в безопасности!
Не смешите мои тапки! Какие десятки тысяч грн.??? Вы что, шубу жене на рынке каждый месяц покупаете или золотом ее цыганским одариваете? Или может хамон уже и на рынке продают и намного дешевле, чем в ритейлерных сетях? Одеваться всей семьей на базаре? Так же дороже, а качество... его нет! Я, например, в этом месяце на рынок потратил менее 300грн. - это одна единица столовой посуды (то, что меня устраивало, в моем городе нашел только в Эпицентре с дикой наценкой). А может это 70`` телевизоры? Так вроде не 90-е, и эта техника... во всяком случае не для людей с финансового форума.