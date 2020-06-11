RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 975976977978

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 968
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 968
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:22

ГеннадийUA
Не ровняйте все по Киеву и миллиончикам.
В мелких Зажопинсках нет Эпицентров и расходы на рынках у аборигенов существенные.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1702
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:30

  _Mykola_ написав:
  Alien написав:_Mykola_ я перепрошую, а ви собі повсякденні операції не уявляєте без готівки в принципі? Ні трохи не хвалюся, але готівку саме для повсякдення практично не використовую (ну хіба що трішки на базарі пару разів на тиждень, але то кількасот гривень), майже все у cashless'i. Ну а коли треба "реальна" готівка є картки банків, куди і оперативно можна закинути (безготівково) і зняти в банкоматі потрібну суму. Проблем взагалі не бачу. Чи у вас карток інших банків нема?

Хочу посмотреть на то как Вы будете делать покупки для семьи на базаре, или в мелких магазинчиках в которых НЕТ терминала. И, это суммы порядка не сотен, а тысяч или десятков тысяч гривен.
Поделитесь в личку такими картами, Приват не предлагать, у меня на него принципиальная аллергия из-за постоянных дыр в безопасности! :roll:

Ну дивіться - буквально сьогодні дружина замовила купити на базарі сала, молодої картоплі (2 кг) та огірків (1 кг) - зняв с картки КоКо 200 грн. Вистачило. Перед цим учора та сьогодні по списку скуповувався продуктами у Ашані, Сільпо та АТБ - скрізь оплачував карткою. Турецький одяг на місцевому ринку ніколи не купую, електроніку незрозумілих виробників на радіоринку теж, де витратити НА ПОТОЧНІ потреби 1000 грн. готівкою просто не уявляю. Може у якомусь селі де відсутні термінали в принципі готівка то напевне ще актуально, але в моєму обласному центрі і не пригадаю щоб щось купував САМЕ для ПОТОЧНИХ потреб за 1000 готівкою. Втім за потреби зняти в банкоматі будь-якого банку готівку з відповідних карток ПУМБа, Форварда, Альфи, Конкорда суми до 15000 грн. в кілька підходів - не бачу взагалі жодної проблеми. Причому не обов'язково гроші тримати в цих банках - різноманітні мобільні додатки дозволяють отримати кошти на картку за пару хвилин до зняття готівки. Без плати за овердрафт.
Востаннє редагувалось Alien в П'ят 12 чер, 2020 13:32, всього редагувалось 1 раз.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 195
З нами з: 12.01.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:31

  ukrprom2014 написав:ГеннадийUA
Не ровняйте все по Киеву и миллиончикам.
В мелких Зажопинсках нет Эпицентров и расходы на рынках у аборигенов существенные.

Начнем с того, что в Зажопинске такие расходы (десятки тысяч грн. - 2,3,4,5,6,7 десятка), а соответственно и доходы у единиц (да в принципе и в Киеве/миллиониках покажите мне пальцем таких). А также в условном Зажопинске нет интернета и кроме еды все остальное приходится покупать на рынке.
А может я все не правильно понял и человек имел ввиду годовые или десятигодовые расходы, тогда да, прошу прощения.
Востаннє редагувалось ГеннадийUA в П'ят 12 чер, 2020 13:39, всього редагувалось 1 раз.
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 110
З нами з: 01.04.14
Подякував: 12 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:35

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ГеннадийUA написав:в условном Зажопинске нет интернета

4/3G вроде как у всех есть на смартах.
От чернобыльского леса до дикой херсонской степи.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1702
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:38

ukrprom2014 у Укрсіба в Зажопінську немає філії. Його філії лише у достатньо великих містах. Не думаю, що люди з Зажопінська масово їздять до облцентру щоб оформити картку доволі екзотичного банку, якою до того ж в рідному місті і розрахуватись ніде.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 195
З нами з: 12.01.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 975976977978
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Alfa_Bank, vitaliy1111 і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.