ГеннадийUA
Не ровняйте все по Киеву и миллиончикам.
В мелких Зажопинсках нет Эпицентров и расходы на рынках у аборигенов существенные.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:22
ГеннадийUA
Не ровняйте все по Киеву и миллиончикам.
В мелких Зажопинсках нет Эпицентров и расходы на рынках у аборигенов существенные.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:30
Ну дивіться - буквально сьогодні дружина замовила купити на базарі сала, молодої картоплі (2 кг) та огірків (1 кг) - зняв с картки КоКо 200 грн. Вистачило. Перед цим учора та сьогодні по списку скуповувався продуктами у Ашані, Сільпо та АТБ - скрізь оплачував карткою. Турецький одяг на місцевому ринку ніколи не купую, електроніку незрозумілих виробників на радіоринку теж, де витратити НА ПОТОЧНІ потреби 1000 грн. готівкою просто не уявляю. Може у якомусь селі де відсутні термінали в принципі готівка то напевне ще актуально, але в моєму обласному центрі і не пригадаю щоб щось купував САМЕ для ПОТОЧНИХ потреб за 1000 готівкою. Втім за потреби зняти в банкоматі будь-якого банку готівку з відповідних карток ПУМБа, Форварда, Альфи, Конкорда суми до 15000 грн. в кілька підходів - не бачу взагалі жодної проблеми. Причому не обов'язково гроші тримати в цих банках - різноманітні мобільні додатки дозволяють отримати кошти на картку за пару хвилин до зняття готівки. Без плати за овердрафт.
Востаннє редагувалось Alien в П'ят 12 чер, 2020 13:32, всього редагувалось 1 раз.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:31
Начнем с того, что в Зажопинске такие расходы (десятки тысяч грн. - 2,3,4,5,6,7 десятка), а соответственно и доходы у единиц (да в принципе и в Киеве/миллиониках покажите мне пальцем таких). А также в условном Зажопинске нет интернета и кроме еды все остальное приходится покупать на рынке.
А может я все не правильно понял и человек имел ввиду годовые или десятигодовые расходы, тогда да, прошу прощения.
Востаннє редагувалось ГеннадийUA в П'ят 12 чер, 2020 13:39, всього редагувалось 1 раз.
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:35
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
4/3G вроде как у всех есть на смартах.
От чернобыльского леса до дикой херсонской степи.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:38
ukrprom2014 у Укрсіба в Зажопінську немає філії. Його філії лише у достатньо великих містах. Не думаю, що люди з Зажопінська масово їздять до облцентру щоб оформити картку доволі екзотичного банку, якою до того ж в рідному місті і розрахуватись ніде.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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