Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:24

Alien написав: Ну дивіться - буквально сьогодні дружина замовила купити на базарі сала, молодої картоплі (2 кг) та огірків (1 кг) - зняв с картки КоКо 200 грн. Вистачило. Перед цим учора та сьогодні по списку скуповувався продуктами у Ашані, Сільпо та АТБ - скрізь оплачував карткою. Турецький одяг на місцевому ринку ніколи не купую, електроніку незрозумілих виробників на радіоринку теж, де витратити НА ПОТОЧНІ потреби 1000 грн. готівкою просто не уявляю. Може у якомусь селі де відсутні термінали в принципі готівка то напевне ще актуально, але в моєму обласному центрі і не пригадаю щоб щось купував САМЕ для ПОТОЧНИХ потреб за 1000 готівкою. Втім за потреби зняти в банкоматі будь-якого банку готівку з відповідних карток ПУМБа, Форварда, Альфи, Конкорда суми до 15000 грн. в кілька підходів - не бачу взагалі жодної проблеми. Причому не обов'язково гроші тримати в цих банках - різноманітні мобільні додатки дозволяють отримати кошти на картку за пару хвилин до зняття готівки. Без плати за овердрафт. Ну дивіться - буквально сьогодні дружина замовила купити на базарі сала, молодої картоплі (2 кг) та огірків (1 кг) - зняв с картки КоКо 200 грн. Вистачило. Перед цим учора та сьогодні по списку скуповувався продуктами у Ашані, Сільпо та АТБ - скрізь оплачував карткою. Турецький одяг на місцевому ринку ніколи не купую, електроніку незрозумілих виробників на радіоринку теж, де витратити НА ПОТОЧНІ потреби 1000 грн. готівкою просто не уявляю. Може у якомусь селі де відсутні термінали в принципі готівка то напевне ще актуально, але в моєму обласному центрі і не пригадаю щоб щось купував САМЕ для ПОТОЧНИХ потреб за 1000 готівкою. Втім за потреби зняти в банкоматі будь-якого банку готівку з відповідних карток ПУМБа, Форварда, Альфи, Конкорда суми до 15000 грн. в кілька підходів - не бачу взагалі жодної проблеми. Причому не обов'язково гроші тримати в цих банках - різноманітні мобільні додатки дозволяють отримати кошти на картку за пару хвилин до зняття готівки. Без плати за овердрафт.

Во-первых, доходы и расходы у Всех разные. Для кого норма сто гривен за один поход на рынок, для кого тысяча или две. Набор продуктов тоже соответственно разной ценовой группы и категории. И, знаете ли, есть например такие орешки, которые стоят под 500 грн за кг, или сыры типа пармезана или бри, которых просто нет физически в подавляещем числе перечисленных супермаркетов, потратить за один поход ЗА ПРОДУКТАМИ на рынок тысячу или две, труда большого не составляет, уж поверьте, и еще состав семей тоже разные и вкусы тоже.И, не судите другиих за то что Вы считаете неправильным, кто как привык тратить СВОИ ЗАРАБОТАННЫЕ деньги, то ЛИЧНОЕ дело каждого.Во-вторых, возвращаемся к теме, убийства удобной карточки, с точки зрения клиента.Т.к. в текущем пакете было удобно, при случае закинул через кассу или банкомат необходимую сумму на текущие расходы, и не думаешь, надо тебе будет наличка или нет, в ЛЮБОЙ момент можно снять в банкомате укрсиба или евронет без комиссии, плюс увеличение лимита на снятие наличных до 10тыс, в день вообще сняло проблему с наличными, для текущих нужд. Теперь наличных прийдется держать в кеше больше чем с гибким Евросейфом, что не удобно.И, возвращаясь к вопросу используемых карт (Поделитесь, пожалуйста, кто знает и пользуется, в личку, ДЕБЕТНЫМИ картами различных банков, которые не требуют платы за обслуживание и предоставляют возможность бесплатного пополнения/снятия наличных). Нужно найти альнернативу Евросейфу для операций с НАЛИЧНЫМИ.