ГеннадийUA
Не ровняйте все по Киеву и миллиончикам.
В мелких Зажопинсках нет Эпицентров и расходы на рынках у аборигенов существенные.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:22
ГеннадийUA
Не ровняйте все по Киеву и миллиончикам.
В мелких Зажопинсках нет Эпицентров и расходы на рынках у аборигенов существенные.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:30
Ну дивіться - буквально сьогодні дружина замовила купити на базарі сала, молодої картоплі (2 кг) та огірків (1 кг) - зняв с картки КоКо 200 грн. Вистачило. Перед цим учора та сьогодні по списку скуповувався продуктами у Ашані, Сільпо та АТБ - скрізь оплачував карткою. Турецький одяг на місцевому ринку ніколи не купую, електроніку незрозумілих виробників на радіоринку теж, де витратити НА ПОТОЧНІ потреби 1000 грн. готівкою просто не уявляю. Може у якомусь селі де відсутні термінали в принципі готівка то напевне ще актуально, але в моєму обласному центрі і не пригадаю щоб щось купував САМЕ для ПОТОЧНИХ потреб за 1000 готівкою. Втім за потреби зняти в банкоматі будь-якого банку готівку з відповідних карток ПУМБа, Форварда, Альфи, Конкорда суми до 15000 грн. в кілька підходів - не бачу взагалі жодної проблеми. Причому не обов'язково гроші тримати в цих банках - різноманітні мобільні додатки дозволяють отримати кошти на картку за пару хвилин до зняття готівки. Без плати за овердрафт.
Востаннє редагувалось Alien в П'ят 12 чер, 2020 13:32, всього редагувалось 1 раз.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:31
Начнем с того, что в Зажопинске такие расходы (десятки тысяч грн. - 2,3,4,5,6,7 десятка), а соответственно и доходы у единиц (да в принципе и в Киеве/миллиониках покажите мне пальцем таких). А также в условном Зажопинске нет интернета и кроме еды все остальное приходится покупать на рынке.
А может я все не правильно понял и человек имел ввиду годовые или десятигодовые расходы, тогда да, прошу прощения.
Востаннє редагувалось ГеннадийUA в П'ят 12 чер, 2020 13:39, всього редагувалось 1 раз.
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:35
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
4/3G вроде как у всех есть на смартах.
От чернобыльского леса до дикой херсонской степи.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:38
ukrprom2014 у Укрсіба в Зажопінську немає філії. Його філії лише у достатньо великих містах. Не думаю, що люди з Зажопінська масово їздять до облцентру щоб оформити картку доволі екзотичного банку, якою до того ж в рідному місті і розрахуватись ніде.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:13
Alien ну все равно, остается розетка и други еонлайны с доставкой, комуналка - есть куда пристроить карту в регионах, было бы желание
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:24
Во-первых, доходы и расходы у Всех разные. Для кого норма сто гривен за один поход на рынок, для кого тысяча или две. Набор продуктов тоже соответственно разной ценовой группы и категории. И, знаете ли, есть например такие орешки, которые стоят под 500 грн за кг, или сыры типа пармезана или бри, которых просто нет физически в подавляещем числе перечисленных супермаркетов, потратить за один поход ЗА ПРОДУКТАМИ на рынок тысячу или две, труда большого не составляет, уж поверьте, и еще состав семей тоже разные и вкусы тоже.
И, не судите другиих за то что Вы считаете неправильным, кто как привык тратить СВОИ ЗАРАБОТАННЫЕ деньги, то ЛИЧНОЕ дело каждого.
Во-вторых, возвращаемся к теме, убийства удобной карточки, с точки зрения клиента.
Т.к. в текущем пакете было удобно, при случае закинул через кассу или банкомат необходимую сумму на текущие расходы, и не думаешь, надо тебе будет наличка или нет, в ЛЮБОЙ момент можно снять в банкомате укрсиба или евронет без комиссии, плюс увеличение лимита на снятие наличных до 10тыс, в день вообще сняло проблему с наличными, для текущих нужд. Теперь наличных прийдется держать в кеше больше чем с гибким Евросейфом, что не удобно.
И, возвращаясь к вопросу используемых карт (Поделитесь, пожалуйста, кто знает и пользуется, в личку, ДЕБЕТНЫМИ картами различных банков, которые не требуют платы за обслуживание и предоставляют возможность бесплатного пополнения/снятия наличных). Нужно найти альнернативу Евросейфу для операций с НАЛИЧНЫМИ.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 12 чер, 2020 14:29, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:25
Так я ж не проти. Я навпаки обома руками за cashless, що дозволяє і "свинячити", і просто економити. Просто спочатку мова була про відсутність нагальної потреби знімати готівку в принципі, а про "Зажопінськ", як місто де без готівки аж ніяк це вже ukrprom2014 як приклад привів. Ну а я трохи розвинув
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:34
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Ви мабуть мене не правильно зрозуміли. Функції судді - то не про мене, якщо перечитаєте моє саме перше звернення до вас то воно починалось з достатньо корректного питання. Втім ваші подальші "одкровення" особисто мені багато чого про вас розповіли. Так ви праві - ми усі дуже різні. Наприклад ваша модель поповнення карток готівкою, щоб потім розрахуватись для мене абсолютно неприйнятна. І купувати сир "брі" на базарі я б теж не став ні за які гроші. Проте то все питання особистих вподобань.
Щодо карток - я вам у попередньому повідомленні написав 4 найменування банків. Усі вони мають дебетні картки і з них лише у Альфи вони умовно-безкоштовні - інші 3 безкоштовні з самого початку і без будь яких умов. І зняття з них готівки безкоштовне у будь-якому банкоматі Украіни. Проте я правда не знаю як їх попонювати готівкою перед покупкою, бо готівка то не моє, оскільки основні доходи і витрати в мене безготівкові. Втім думаю це питання ви завжди можете уточнити у профільних гілках цього форуму по відповідних банках
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:35
"Свинячити".- смешно так звучит)
|