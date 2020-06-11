Це тілько спочатку. Потім звикаєш
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:44
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:47
_Mykola_ ну если орешки ещё можно позволить себе покупать в антисанитарных условиях на базаре, то сыр просто небезопасно.
А в разделе форума "платежные карты" вы можете найти ответы на свои вопросы
Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:59
Пумб "всекарта". Тянет-толкает бесплатно, обнал бесплатно (платно - внешние манисенды).
В альфе есть условное-бесплатные со снятием зарубежом бесплатно (с лимитами, и комисами местных банков)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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