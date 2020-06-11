_Mykola_ написав:И, возвращаясь к вопросу используемых карт (Поделитесь, пожалуйста, кто знает и пользуется, в личку, ДЕБЕТНЫМИ картами различных банков, которые не требуют платы за обслуживание и предоставляют возможность бесплатного пополнения/снятия наличных). Нужно найти альнернативу Евросейфу для операций с НАЛИЧНЫМИ.
Пумб "всекарта". Тянет-толкает бесплатно, обнал бесплатно (платно - внешние манисенды). В альфе есть условное-бесплатные со снятием зарубежом бесплатно (с лимитами, и комисами местных банков)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Только что провела платеж из Привата 24 мамы(!)у нее пенсия в ПРивате, этот платеж без комиссии вообще шел, с приватовских карт, с подвязанной моей Нью кард. Пишет: Додаткова комісія при оплаті з картки іншого банку - 2,7% від суми Провела платеж на 17.42, с Сиба списалось 18.42 грн..... Эммм. Кто сталкивался с подобным, напишите плиз. Боролась за эту карту и напоролось...
duvr100 написав:Только что провела платеж из Привата 24 мамы(!)у нее пенсия в ПРивате, этот платеж без комиссии вообще шел, с приватовских карт, с подвязанной моей Нью кард. Пишет: Додаткова комісія при оплаті з картки іншого банку - 2,7% від суми Провела платеж на 17.42, с Сиба списалось 18.42 грн..... Эммм. Кто сталкивался с подобным, напишите плиз. Боролась за эту карту и напоролось...
В старом приват24 всегда была комиссия 2.7% при оплате с подвязанной карты другого банка, попробуйте через новый приват24 https://next.privat24.ua/
duvr100 написав:Только что провела платеж из Привата 24 мамы(!)у нее пенсия в ПРивате, этот платеж без комиссии вообще шел, с приватовских карт, с подвязанной моей Нью кард. Пишет: Додаткова комісія при оплаті з картки іншого банку - 2,7% від суми Провела платеж на 17.42, с Сиба списалось 18.42 грн..... Эммм. Кто сталкивался с подобным, напишите плиз. Боролась за эту карту и напоролось...
Не совсем понятно, зачем вам делать п2п перевод с укрсббанка, если он платный. Отправьте платёж по сэп в любой банк
Stringer Просто ранее оплачивала только с привата, приват.картами(коммуналка). Ниже подсказали, что с нового приват-24 надо. А Как Сэп- это по реквизитам , как я поняла... Только зачем в любой банк? Карту От сиба взяла, чтоб 5% кешбека получать... Если можно, растолкуйте.
duvr100 написав:Stringer Просто ранее оплачивала только с привата, приват.картами(коммуналка). Ниже подсказали, что с нового приват-24 надо. А Как Сэп- это по реквизитам , как я поняла... Только зачем в любой банк? Карту От сиба взяла, чтоб 5% кешбека получать... Если можно, растолкуйте.
Ага, я не врубился поначалу - консультация Антея верная, платить только через некст, подвязывать карту не обязательно