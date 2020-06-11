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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 976977978979

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 968
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 968
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:44

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  duvr100 написав:"Свинячити".- смешно так звучит) :oops: :lol:
Це тілько спочатку. Потім звикаєш ;)
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:47

_Mykola_ ну если орешки ещё можно позволить себе покупать в антисанитарных условиях на базаре, то сыр просто небезопасно.
А в разделе форума "платежные карты" вы можете найти ответы на свои вопросы
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:59

  _Mykola_ написав:И, возвращаясь к вопросу используемых карт (Поделитесь, пожалуйста, кто знает и пользуется, в личку, ДЕБЕТНЫМИ картами различных банков, которые не требуют платы за обслуживание и предоставляют возможность бесплатного пополнения/снятия наличных). Нужно найти альнернативу Евросейфу для операций с НАЛИЧНЫМИ.

Пумб "всекарта". Тянет-толкает бесплатно, обнал бесплатно (платно - внешние манисенды).
В альфе есть условное-бесплатные со снятием зарубежом бесплатно (с лимитами, и комисами местных банков)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:11

Только что провела платеж из Привата 24 мамы(!)у нее пенсия в ПРивате, этот платеж без комиссии вообще шел, с приватовских карт, с подвязанной моей Нью кард.
Пишет: Додаткова комісія при оплаті з картки іншого банку - 2,7% від суми
Провела платеж на 17.42, с Сиба списалось 18.42 грн..... Эммм.
Кто сталкивался с подобным, напишите плиз. :evil:
Боролась за эту карту и напоролось...
duvr100
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:18

  duvr100 написав:Только что провела платеж из Привата 24 мамы(!)у нее пенсия в ПРивате, этот платеж без комиссии вообще шел, с приватовских карт, с подвязанной моей Нью кард.
Пишет: Додаткова комісія при оплаті з картки іншого банку - 2,7% від суми
Провела платеж на 17.42, с Сиба списалось 18.42 грн..... Эммм.
Кто сталкивался с подобным, напишите плиз. :evil:
Боролась за эту карту и напоролось...


В старом приват24 всегда была комиссия 2.7% при оплате с подвязанной карты другого банка, попробуйте через новый приват24 https://next.privat24.ua/
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:34

  duvr100 написав:Только что провела платеж из Привата 24 мамы(!)у нее пенсия в ПРивате, этот платеж без комиссии вообще шел, с приватовских карт, с подвязанной моей Нью кард.
Пишет: Додаткова комісія при оплаті з картки іншого банку - 2,7% від суми
Провела платеж на 17.42, с Сиба списалось 18.42 грн..... Эммм.
Кто сталкивался с подобным, напишите плиз. :evil:
Боролась за эту карту и напоролось...

Не совсем понятно, зачем вам делать п2п перевод с укрсббанка, если он платный. Отправьте платёж по сэп в любой банк
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:35

antey718
Спасибо огромное! :oops:
duvr100
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:39

Stringer
Просто ранее оплачивала только с привата, приват.картами(коммуналка). Ниже подсказали, что с нового приват-24 надо. А Как Сэп- это по реквизитам , как я поняла... Только зачем в любой банк? Карту От сиба взяла, чтоб 5% кешбека получать...
Если можно, растолкуйте. :roll:
duvr100
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:50

  duvr100 написав:Stringer
Просто ранее оплачивала только с привата, приват.картами(коммуналка). Ниже подсказали, что с нового приват-24 надо. А Как Сэп- это по реквизитам , как я поняла... Только зачем в любой банк? Карту От сиба взяла, чтоб 5% кешбека получать...
Если можно, растолкуйте. :roll:

Ага, я не врубился поначалу - консультация Антея верная, платить только через некст, подвязывать карту не обязательно
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