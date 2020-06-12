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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:06
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
duvr100, на странице, где выбираете карту, указываете о желании оплатить с другой карты и вводите её реквизиты.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:06
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Ну так, например,
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:27
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
ingtrans, я вход выполняю и делаю оплату с карты УкрСиббанка — сохраняется в Приват24 вся история оплат )
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:09
Это удобно если платишь только за одну да на себя оформленную квартиру. А если например за 4 из которых 3 "чужие", то после входа в п24 во всех платежках (даже если ввести ФИО реального владельца) будет светиЦЦа твой ИНН, что мне при оплате хВатер тещи и мамы, которые получают субсидии, ну абсолютно излишне. Поэтому я лучше в шапочке из фольги посижу
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:14
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Flamingo, а что мешает платить с их аккаунта? Главное, чтобы платёжная карта не была привязана к твоему кошельку Привата.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:45
Вы не поверите - ни у мамы, ни у тещи нет карт Привата. И везти маму, которой уже за 80 в город для открытия карты - думаю оно того не стоит
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:23
Flamingo
По идее, Приват раньше доставлял карты по адресу, если объяснить ситуацию. и ждать какое-то время. Хотя сейчас не знаю как дела обстоят. Знакомая так своему отцу делала. А я своей маме все никак кредитку не продлю(.
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