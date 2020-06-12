RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 978979980981>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 968
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 968
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:06

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

duvr100, на странице, где выбираете карту, указываете о желании оплатить с другой карты и вводите её реквизиты.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2040
З нами з: 08.03.18
Подякував: 137 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:06

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  duvr100 написав:А если карту не подвязывать тогда как?

Ну так, например, https://next.privat24.ua/ и не выполнять вход.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1253
З нами з: 31.07.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:27

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

ingtrans, я вход выполняю и делаю оплату с карты УкрСиббанка — сохраняется в Приват24 вся история оплат )
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2040
З нами з: 08.03.18
Подякував: 137 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:09

  MASolomko написав:ingtrans, я вход выполняю и делаю оплату с карты УкрСиббанка — сохраняется в Приват24 вся история оплат )

Это удобно если платишь только за одну да на себя оформленную квартиру. А если например за 4 из которых 3 "чужие", то после входа в п24 во всех платежках (даже если ввести ФИО реального владельца) будет светиЦЦа твой ИНН, что мне при оплате хВатер тещи и мамы, которые получают субсидии, ну абсолютно излишне. Поэтому я лучше в шапочке из фольги посижу ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4578
З нами з: 20.03.15
Подякував: 80 раз.
Подякували: 1018 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:14

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Flamingo, а что мешает платить с их аккаунта? Главное, чтобы платёжная карта не была привязана к твоему кошельку Привата.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2040
З нами з: 08.03.18
Подякував: 137 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:14

Спасибо всем огромное! + в карму нажала :oops:
duvr100
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28
З нами з: 21.05.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:45

  MASolomko написав:Flamingo, а что мешает платить с их аккаунта? Главное, чтобы платёжная карта не была привязана к твоему кошельку Привата.

Вы не поверите - ни у мамы, ни у тещи нет карт Привата. И везти маму, которой уже за 80 в город для открытия карты - думаю оно того не стоит ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4578
З нами з: 20.03.15
Подякував: 80 раз.
Подякували: 1018 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:23

Flamingo
По идее, Приват раньше доставлял карты по адресу, если объяснить ситуацию. и ждать какое-то время. Хотя сейчас не знаю как дела обстоят. Знакомая так своему отцу делала. А я своей маме все никак кредитку не продлю(.
duvr100
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28
З нами з: 21.05.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:52

Доречі, в EasyPay з недавніх пір в мене показує комісію 0 при оплаті через мастерпасс для електроенергії, а для газу є така вот дивна галка яка вимикає комісію.
Зображення
Eldarien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 22.05.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 22:09

Eldarien а смысл через изю, если можно прямо на сайте поставщика?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1383
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 978979980981>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: miltador, vitaliy1111 і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.