а зайдите к себе
Настройки профиля/Рейтинг/Платежи без комиссии
увидете скока еще такиХ галок осталось у вас
Мож их лучше использовать на отмену каких больших комисс использовать?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 чер, 2020 22:21
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
а зайдите к себе
Настройки профиля/Рейтинг/Платежи без комиссии
увидете скока еще такиХ галок осталось у вас
Мож их лучше использовать на отмену каких больших комисс использовать?
... делайте хоть что-нибудь!
|