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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 978979980981

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 968
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 968
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 22:21

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Eldarien написав:а для газу є така вот дивна галка яка вимикає комісію.

а зайдите к себе
Настройки профиля/Рейтинг/Платежи без комиссии
увидете скока еще такиХ галок осталось у вас
Мож их лучше использовать на отмену каких больших комисс использовать?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 23:50

  omb написав:Eldarien а смысл через изю, если можно прямо на сайте поставщика?

1. Не у каждого поставщика есть оплата без комиссии.
2. Изя еще начисляет фишко-баллы.
3. Так удобнее, шаблоны, история, и т.д.
Eldarien
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 11:38

зарплата сегодня должна прийти?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 11:44

нет
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 978979980981
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