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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 чер, 2020 22:21
Eldarien написав:
а для газу є така вот дивна галка яка вимикає комісію.
а зайдите к себе
Настройки профиля/Рейтинг/Платежи без комиссии
увидете скока еще такиХ галок осталось у вас
Мож их лучше использовать на отмену каких больших комисс использовать?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 23:50
omb написав:Eldarien
а смысл через изю, если можно прямо на сайте поставщика?
1. Не у каждого поставщика есть оплата без комиссии.
2. Изя еще начисляет фишко-баллы.
3. Так удобнее, шаблоны, история, и т.д.
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Eldarien
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Додано: Пон 15 чер, 2020 11:38
зарплата сегодня должна прийти?
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Додано: Пон 15 чер, 2020 11:44
нет
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 15 чер, 2020 14:32
Амвросий
завтра)
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an0nym
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Додано: Пон 15 чер, 2020 18:01
Напишу про двойную конвертацию, а то никто опытом не делился
Покупка на 3625 грн, холд 3738 грн, списано 3702.
Вторая покупка на 326 грн, холд 334, списано 330.
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mikos
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Додано: Пон 15 чер, 2020 18:05
mikos написав:
Напишу про двойную конвертацию, а то никто опытом не делился
Покупка на 3625 грн, холд 3738 грн, списано 3702.
Вторая покупка на 326 грн, холд 334, списано 330.
Также просматривается, оплаты услуг Глово, Ракеты - холд создается на 1,5-2 % больше суммы операции, а потом проводка на чуть меньшую сумму.
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Faceless
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Додано: Пон 15 чер, 2020 18:08
mikos написав:
Напишу про двойную конвертацию, а то никто опытом не делился
Покупка на 3625 грн, холд 3738 грн, списано 3702.
Вторая покупка на 326 грн, холд 334, списано 330.
Писали, что холдяд с запасом примерно 3%.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
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ingtrans
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Додано: Пон 15 чер, 2020 18:48
an0nym написав:
завтра)
Вперше має впасти КБ. Чи буде смс для підтвердження зняття КБ, чи все ж таки автоматом на картковий рахунок до наявної суми ?
Дякую
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stas_rst
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Додано: Пон 15 чер, 2020 18:52
20 мая -- холд 16,99 грн
22 мая -- списано на 0,40 грн больше > 17,39 грн
9 января -- холд 1'428,00 грн
11 января -- списано на 24,28 грн больше > 1'452,28 грн
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MASolomko
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