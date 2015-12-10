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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 979980981982>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 968
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 968
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 22:21

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Eldarien написав:а для газу є така вот дивна галка яка вимикає комісію.

а зайдите к себе
Настройки профиля/Рейтинг/Платежи без комиссии
увидете скока еще такиХ галок осталось у вас
Мож их лучше использовать на отмену каких больших комисс использовать?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 23:50

  omb написав:Eldarien а смысл через изю, если можно прямо на сайте поставщика?

1. Не у каждого поставщика есть оплата без комиссии.
2. Изя еще начисляет фишко-баллы.
3. Так удобнее, шаблоны, история, и т.д.
Eldarien
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 11:38

зарплата сегодня должна прийти?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 11:44

нет
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 14:32

Амвросий

завтра)
an0nym
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:01

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Напишу про двойную конвертацию, а то никто опытом не делился :)
Покупка на 3625 грн, холд 3738 грн, списано 3702.
Вторая покупка на 326 грн, холд 334, списано 330.
mikos
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:05

  mikos написав:Напишу про двойную конвертацию, а то никто опытом не делился :)
Покупка на 3625 грн, холд 3738 грн, списано 3702.
Вторая покупка на 326 грн, холд 334, списано 330.

Также просматривается, оплаты услуг Глово, Ракеты - холд создается на 1,5-2 % больше суммы операции, а потом проводка на чуть меньшую сумму.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:08

  mikos написав:Напишу про двойную конвертацию, а то никто опытом не делился :)
Покупка на 3625 грн, холд 3738 грн, списано 3702.
Вторая покупка на 326 грн, холд 334, списано 330.

Писали, что холдяд с запасом примерно 3%.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:48

  an0nym написав: завтра)

Вперше має впасти КБ. Чи буде смс для підтвердження зняття КБ, чи все ж таки автоматом на картковий рахунок до наявної суми ?
Дякую
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:52

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

20 мая -- холд 16,99 грн
22 мая -- списано на 0,40 грн больше > 17,39 грн

9 января -- холд 1'428,00 грн
11 января -- списано на 24,28 грн больше > 1'452,28 грн
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MASolomko
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