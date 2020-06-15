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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 чер, 2020 19:11
stas_rst написав: an0nym написав:
завтра)
Вперше має впасти КБ. Чи буде смс для підтвердження зняття КБ
в прошлом месяце кешбек 18 числа пришел, там на выходные попало. Смс про начисление кешбека приходит независимо от того включен StarInform или нет.
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Додано: Пон 15 чер, 2020 19:15
Амвросий написав: stas_rst написав: an0nym написав:
завтра)
Вперше має впасти КБ. Чи буде смс для підтвердження зняття КБ
в прошлом месяце кешбек 18 числа пришел, там на выходные попало. Смс про начисление кешбека приходит независимо от того включен StarInform или нет.
Дякую. Я мав на увазі, чи приходить код для підтвердження КБ, як у акціях ?
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Додано: Пон 15 чер, 2020 19:27
stas_rst написав:
Дякую. Я мав на увазі, чи приходить код для підтвердження КБ, як у акціях ?
нет, никаких кодов не надо, просто кешбек приходит на счёт
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