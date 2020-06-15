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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 чер, 2020 19:11
stas_rst написав: an0nym написав:
завтра)
Вперше має впасти КБ. Чи буде смс для підтвердження зняття КБ
в прошлом месяце кешбек 18 числа пришел, там на выходные попало. Смс про начисление кешбека приходит независимо от того включен StarInform или нет.
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Додано: Пон 15 чер, 2020 19:15
Амвросий написав: stas_rst написав: an0nym написав:
завтра)
Вперше має впасти КБ. Чи буде смс для підтвердження зняття КБ
в прошлом месяце кешбек 18 числа пришел, там на выходные попало. Смс про начисление кешбека приходит независимо от того включен StarInform или нет.
Дякую. Я мав на увазі, чи приходить код для підтвердження КБ, як у акціях ?
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stas_rst
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Додано: Пон 15 чер, 2020 19:27
stas_rst написав:
Дякую. Я мав на увазі, чи приходить код для підтвердження КБ, як у акціях ?
нет, никаких кодов не надо, просто кешбек приходит на счёт
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Амвросий
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Додано: Пон 15 чер, 2020 20:40
mikos написав:
Напишу про двойную конвертацию, а то никто опытом не делился
Покупка на 3625 грн, холд 3738 грн, списано 3702.
Вторая покупка на 326 грн, холд 334, списано 330.
а можете дать инфу по датам - авторизация / списание и суммам в валюте?
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siem4020
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Додано: Пон 15 чер, 2020 21:28
siem4020 написав:
а можете дать инфу по датам - авторизация / списание и суммам в валюте?
1) WizzAir: 3652.00 грн (11 июня) - списание 3 701.88 (15 июня)
2) PLN: 326.00 грн (11 июня) - списание 330.32 (15 июня)
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mikos
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