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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 979980981982

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 968
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 968
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:11

  stas_rst написав:
  an0nym написав: завтра)

Вперше має впасти КБ. Чи буде смс для підтвердження зняття КБ

в прошлом месяце кешбек 18 числа пришел, там на выходные попало. Смс про начисление кешбека приходит независимо от того включен StarInform или нет.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:15

  Амвросий написав:
  stas_rst написав:
  an0nym написав: завтра)

Вперше має впасти КБ. Чи буде смс для підтвердження зняття КБ

в прошлом месяце кешбек 18 числа пришел, там на выходные попало. Смс про начисление кешбека приходит независимо от того включен StarInform или нет.

Дякую. Я мав на увазі, чи приходить код для підтвердження КБ, як у акціях ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:27

  stas_rst написав:Дякую. Я мав на увазі, чи приходить код для підтвердження КБ, як у акціях ?


нет, никаких кодов не надо, просто кешбек приходит на счёт
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 20:40

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  mikos написав:Напишу про двойную конвертацию, а то никто опытом не делился
Покупка на 3625 грн, холд 3738 грн, списано 3702.
Вторая покупка на 326 грн, холд 334, списано 330.


а можете дать инфу по датам - авторизация / списание и суммам в валюте?
siem4020
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 21:28

  siem4020 написав:а можете дать инфу по датам - авторизация / списание и суммам в валюте?

1) WizzAir: 3652.00 грн (11 июня) - списание 3 701.88 (15 июня)
2) PLN: 326.00 грн (11 июня) - списание 330.32 (15 июня)
mikos
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 01:37

mikos
я правильно понимаю, что в выписке указаны 2 суммы в валюте:
холд - 326, списание - 330?
siem4020
 
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