1. Все, что вошли в лимит интернет-оплат.
2. В табличке в Экселе.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 чер, 2020 09:19
1. Все, что вошли в лимит интернет-оплат.
2. В табличке в Экселе.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
Додано: Вів 16 чер, 2020 10:20
крім кешбеку прислали ключ-код по травневій акції заробляй на карантині
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Додано: Вів 16 чер, 2020 10:22
Снова капнула Очевигода по "копеечной" майской акции.
Ловите свои СМСки с кодом. Нужно до 20.06 их активировать!
Ну и КБ за май прилетел.
Додано: Вів 16 чер, 2020 10:39
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Читаю я вас всех и прозреваю.
Тут нету что ли выписки где можно посмотреть траты за прошлый период в удобоваримом виде?
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