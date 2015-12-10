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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 980981982983

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 968
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 968
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 09:19

  mephala написав:сало капнуло.
где посмотреть выписку за май что бы сверить какие платежи прошли на сало а какие нет?

1. Все, что вошли в лимит интернет-оплат.
2. В табличке в Экселе.
Зображення
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
    tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:20

  Alien написав:Травневий кешбек прилетів!

крім кешбеку прислали ключ-код по травневій акції заробляй на карантині
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Пока на одну учетку
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:22

Снова капнула Очевигода по "копеечной" майской акции.
Ловите свои СМСки с кодом. Нужно до 20.06 их активировать!
Зображення
Ну и КБ за май прилетел.
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:39

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Читаю я вас всех и прозреваю.
Тут нету что ли выписки где можно посмотреть траты за прошлый период в удобоваримом виде?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:46

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  mephala написав:Тут нету что ли выписки где можно посмотреть траты за прошлый период в удобоваримом виде?

Выписка-то есть, но вот стоит ли ее считать удобной - это вопрос. В любом случае информации о том, за что начислен кешбэк, а за что нет, нигде в выписке нет. Ее можно разве что вывести на основе полученной суммы кешбэка и расходов.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 11:10

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Чорти, прислали б вже обидва ктшмиші одним платежем, а то грайся з кодом... Але все окешбечили, що було заюзано :)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 11:16

  mephala написав:Читаю я вас всех и прозреваю.
Тут нету что ли выписки где можно посмотреть траты за прошлый период в удобоваримом виде?

Клацаете на название счета в приложении укрсиба (New Card) и вібираете месяц и і Витрати. Более-менее удобоваримо и не показываются "траты" при тянучке средств с другой своей карты.
Розетка окешбечена, Леруа окешбечен! Юхууу! Наконец-то.
А вот очевыгода хоть и пришла, но после ввода кода все еще не зачислилась... Долго ждать?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 11:54

  Slx написав:
  mephala написав:Читаю я вас всех и прозреваю.
Тут нету что ли выписки где можно посмотреть траты за прошлый период в удобоваримом виде?

Клацаете на название счета в приложении укрсиба (New Card) и вібираете месяц и і Витрати. Более-менее удобоваримо и не показываются "траты" при тянучке средств с другой своей карты.
Розетка окешбечена, Леруа окешбечен! Юхууу! Наконец-то.
А вот очевыгода хоть и пришла, но после ввода кода все еще не зачислилась... Долго ждать?

В течение 14 дней ответили мне в чате.
На практике 25 мая обменял ключ-код, а 11 июня зачислили деньги на счёт
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 12:41

так виглядає за моїми підрахунками, що поповнення рахунку через додаток київстар не окешбечилось - не знаю чи уже тут відомий цей факт))
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