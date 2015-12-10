mephala написав:Тут нету что ли выписки где можно посмотреть траты за прошлый период в удобоваримом виде?
Выписка-то есть, но вот стоит ли ее считать удобной - это вопрос. В любом случае информации о том, за что начислен кешбэк, а за что нет, нигде в выписке нет. Ее можно разве что вывести на основе полученной суммы кешбэка и расходов.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
mephala написав:Читаю я вас всех и прозреваю. Тут нету что ли выписки где можно посмотреть траты за прошлый период в удобоваримом виде?
Клацаете на название счета в приложении укрсиба (New Card) и вібираете месяц и і Витрати. Более-менее удобоваримо и не показываются "траты" при тянучке средств с другой своей карты. Розетка окешбечена, Леруа окешбечен! Юхууу! Наконец-то. А вот очевыгода хоть и пришла, но после ввода кода все еще не зачислилась... Долго ждать?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
mephala написав:Читаю я вас всех и прозреваю. Тут нету что ли выписки где можно посмотреть траты за прошлый период в удобоваримом виде?
Клацаете на название счета в приложении укрсиба (New Card) и вібираете месяц и і Витрати. Более-менее удобоваримо и не показываются "траты" при тянучке средств с другой своей карты. Розетка окешбечена, Леруа окешбечен! Юхууу! Наконец-то. А вот очевыгода хоть и пришла, но после ввода кода все еще не зачислилась... Долго ждать?
В течение 14 дней ответили мне в чате. На практике 25 мая обменял ключ-код, а 11 июня зачислили деньги на счёт
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»