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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 981982983984

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 968
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 968
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 12:49

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  balance написав:так виглядає за моїми підрахунками, що поповнення рахунку через додаток київстар не окешбечилось - не знаю чи уже тут відомий цей факт))

Я пополнял - окешбэчилось. Выбирал "Пополнение картой".
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 12:58

за місяць різниця вийшла в мінус 4 гривні нарахувань по КБ-програмі... звірка по закладці "Огляд" в додатку. Шукати невраховану операцію немає сенсу :)
хом"ячимо далі :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 13:01

  balance написав:так виглядає за моїми підрахунками, що поповнення рахунку через додаток київстар не окешбечилось - не знаю чи уже тут відомий цей факт))
странно, потому что пополнение и через сайт оператора и через портмоне - все прошло ок
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 13:10

  siem4020 написав:mikos
1) те вы при оплате на сайте визза выбрали валюту платежа грн, в холд ушла одна сумма, а списалась большая?
2) в этом случае какая была валюта платежа (и сколько)?

На сайте визза выбрал гривну, холд был выше списания, а списание выше суммы в счетё. Я без понятия через какую валюту они конвертируют, в выписке нет таких данных. Горячка может знать :)
mikos
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 13:21

  stas_rst написав:за місяць різниця вийшла в мінус 4 гривні нарахувань по КБ-програмі... звірка по закладці "Огляд" в додатку. Шукати невраховану операцію немає сенсу :)
хом"ячимо далі :)

мне тоже 4 грн недоплатили, но были покупки в валюте, наверное там в разнице курсов блокировки\списания дело, хотя я смотрел лимит увеличивается после проводки и я в конце месяца добивал коммуналкой до ровно 10к траты.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 14:16

  ingtrans написав:
  balance написав:так виглядає за моїми підрахунками, що поповнення рахунку через додаток київстар не окешбечилось - не знаю чи уже тут відомий цей факт))

Я пополнял - окешбэчилось. Выбирал "Пополнение картой".


  omb написав:
  balance написав:так виглядає за моїми підрахунками, що поповнення рахунку через додаток київстар не окешбечилось - не знаю чи уже тут відомий цей факт))
странно, потому что пополнение и через сайт оператора и через портмоне - все прошло ок


ви напевне таки праві, схоже я не дорахував, була відміна блокування коштів на суму близьку до поповнення мобільного, а в загальний ліміт розрахунків вона все рівно попала
balance
 
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