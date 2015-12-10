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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 чер, 2020 12:49
balance написав:
так виглядає за моїми підрахунками, що поповнення рахунку через додаток київстар не окешбечилось - не знаю чи уже тут відомий цей факт))
Я пополнял - окешбэчилось. Выбирал "Пополнение картой".
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
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Додано: Вів 16 чер, 2020 12:58
за місяць різниця вийшла в мінус 4 гривні нарахувань по КБ-програмі... звірка по закладці "Огляд" в додатку. Шукати невраховану операцію немає сенсу
хом"ячимо далі
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Додано: Вів 16 чер, 2020 13:01
balance написав:
так виглядає за моїми підрахунками, що поповнення рахунку через додаток київстар не окешбечилось - не знаю чи уже тут відомий цей факт))
странно, потому что пополнение и через сайт оператора и через портмоне - все прошло ок
Кешбечные карты!
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Додано: Вів 16 чер, 2020 13:10
siem4020 написав:mikos
1) те вы при оплате на сайте визза выбрали валюту платежа грн, в холд ушла одна сумма, а списалась большая?
2) в этом случае какая была валюта платежа (и сколько)?
На сайте визза выбрал гривну, холд был выше списания, а списание выше суммы в счетё. Я без понятия через какую валюту они конвертируют, в выписке нет таких данных. Горячка может знать
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Додано: Вів 16 чер, 2020 13:21
stas_rst написав:
за місяць різниця вийшла в мінус 4 гривні нарахувань по КБ-програмі... звірка по закладці "Огляд" в додатку. Шукати невраховану операцію немає сенсу
хом"ячимо далі
мне тоже 4 грн недоплатили, но были покупки в валюте, наверное там в разнице курсов блокировки\списания дело, хотя я смотрел лимит увеличивается после проводки и я в конце месяца добивал коммуналкой до ровно 10к траты.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 14:16
ingtrans написав: balance написав:
так виглядає за моїми підрахунками, що поповнення рахунку через додаток київстар не окешбечилось - не знаю чи уже тут відомий цей факт))
Я пополнял - окешбэчилось. Выбирал "Пополнение картой".
omb написав: balance написав:
так виглядає за моїми підрахунками, що поповнення рахунку через додаток київстар не окешбечилось - не знаю чи уже тут відомий цей факт))
странно, потому что пополнение и через сайт оператора и через портмоне - все прошло ок
ви напевне таки праві, схоже я не дорахував, була відміна блокування коштів на суму близьку до поповнення мобільного, а в загальний ліміт розрахунків вона все рівно попала
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