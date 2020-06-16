а разве курс +1% к рынку является грабительским?
инфа из и-банка
КУРС СПИСАНИЯ ПО КАРТАМ
USD 27,17
рынок (могу купить нал USD) - 26,87
в итоге чистый кеш 4%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 02:26
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
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