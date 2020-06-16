а разве курс +1% к рынку является грабительским?
инфа из и-банка
КУРС СПИСАНИЯ ПО КАРТАМ
USD 27,17
рынок (могу купить нал USD) - 26,87
в итоге чистый кеш 4%
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 02:26
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Сер 17 чер, 2020 07:10
У меня была такая же операция - 5%, как с куста.
P.S. Дочитал, уже отписались другие
В целом, у меня немного было операций в мае (получил карту только 19.05.), но окэшбэчились все, совпало копейка в копейку.
Интересно, что будет по итогам июня. Тут и массовые платежи через Некст, и еще куча разного.
Зараз переглядають цей форум: jay2004, siem4020, vitaliy1111, Искатель і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|