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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 982983984985

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 968
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 968
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 02:26

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  mikos написав:Она зашита в грабительский курс


а разве курс +1% к рынку является грабительским?

инфа из и-банка
КУРС СПИСАНИЯ ПО КАРТАМ
USD 27,17

рынок (могу купить нал USD) - 26,87

в итоге чистый кеш 4%
siem4020
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 07:10

  balance написав:так виглядає за моїми підрахунками, що поповнення рахунку через додаток київстар не окешбечилось - не знаю чи уже тут відомий цей факт))

У меня была такая же операция - 5%, как с куста.

P.S. Дочитал, уже отписались другие :)
В целом, у меня немного было операций в мае (получил карту только 19.05.), но окэшбэчились все, совпало копейка в копейку.
Интересно, что будет по итогам июня. Тут и массовые платежи через Некст, и еще куча разного.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 08:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Добрый день. Для открытия New card есть реферальная программа? Можно ли по чьей то ссылке оформить?
Окрытие бесплатное,обслуживание? Она чисто дебетная? Как пополнять без комиссии,касса или есть терминалы 24/7? Спасибо за ответы.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
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_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 08:14

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  _PORT_UA написав:Для открытия New card есть реферальная программа? Можно ли по чьей то ссылке оформить?

Нет.
  _PORT_UA написав:Окрытие бесплатное,обслуживание? Она чисто дебетная?

Да.
  _PORT_UA написав:Как пополнять без комиссии,касса или есть терминалы 24/7? С

p2p, СЭП...
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 08:26

УкрСибБанк BNP Paribas Group

  _PORT_UA написав:Добрый день. Для открытия New card есть реферальная программа? Можно ли по чьей то ссылке оформить?
Окрытие бесплатное,обслуживание? Она чисто дебетная? Как пополнять без комиссии,касса или есть терминалы 24/7? Спасибо за ответы.

Термінали ізіпей карта з біном 5354 безкоштовно
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 08:55

  tarasum написав:
  _PORT_UA написав:Добрый день. Для открытия New card есть реферальная программа? Можно ли по чьей то ссылке оформить?
Окрытие бесплатное,обслуживание? Она чисто дебетная? Как пополнять без комиссии,касса или есть терминалы 24/7? Спасибо за ответы.

Термінали ізіпей карта з біном 5354 безкоштовно

  _PORT_UA написав:Как пополнять без комиссии,касса или есть терминалы 24/7? С

p2p, СЭП...[/quote]
Ну и конечно, родные банкоматы с Cash-In, кассы.

Капнул вчера кешбек копейка в копейку, что удивило - думал если платеж с копейками, например 401,19 и 18,81, то кешбек будет соответственно 20,05 и 0,94 и за счет округления будут эти доли копеек теряться, т.е. в итоговой сумме будет на неск. копеек меньше, а система по ходу берет общую сумму на дату расчета и просто умножает на 0,05. Так что расчет для нас так же по идее очень прост - смотрим в лимитах сумму "Розрахунки в мережі Інтернет" (обычный и 3D) и с нее производим расчет, комиссии Некста, др.систем так же окешбечиваются.
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 09:43

  _PORT_UA написав:Добрый день. Для открытия New card есть реферальная программа? Можно ли по чьей то ссылке оформить?
Окрытие бесплатное,обслуживание? Она чисто дебетная? Как пополнять без комиссии,касса или есть терминалы 24/7? Спасибо за ответы.

В Киеве в отделении на Гетьмана всю прошлую неделю дарили пачку сока тем кто открывает Нью Карту. Других призов за открытие карты нет :)
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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