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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 02:26
mikos написав:
Она зашита в грабительский курс
а разве курс +1% к рынку является грабительским?
инфа из и-банка
КУРС СПИСАНИЯ ПО КАРТАМ
USD 27,17
рынок (могу купить нал USD) - 26,87
в итоге чистый кеш 4%
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siem4020
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Додано: Сер 17 чер, 2020 07:10
balance написав:
так виглядає за моїми підрахунками, що поповнення рахунку через додаток київстар не окешбечилось - не знаю чи уже тут відомий цей факт))
У меня была такая же операция - 5%, как с куста.
P.S. Дочитал, уже отписались другие
В целом, у меня немного было операций в мае (получил карту только 19.05.), но окэшбэчились все, совпало копейка в копейку.
Интересно, что будет по итогам июня. Тут и массовые платежи через Некст, и еще куча разного.
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Искатель
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Додано: Сер 17 чер, 2020 08:12
Добрый день. Для открытия New card есть реферальная программа? Можно ли по чьей то ссылке оформить?
Окрытие бесплатное,обслуживание? Она чисто дебетная? Как пополнять без комиссии,касса или есть терминалы 24/7? Спасибо за ответы.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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_PORT_UA
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Додано: Сер 17 чер, 2020 08:14
_PORT_UA написав:
Для открытия New card есть реферальная программа? Можно ли по чьей то ссылке оформить?
Нет.
_PORT_UA написав:
Окрытие бесплатное,обслуживание? Она чисто дебетная?
Да.
_PORT_UA написав:
Как пополнять без комиссии,касса или есть терминалы 24/7? С
p2p, СЭП...
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
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ingtrans
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Додано: Сер 17 чер, 2020 08:26
_PORT_UA написав:
Добрый день. Для открытия New card есть реферальная программа? Можно ли по чьей то ссылке оформить?
Окрытие бесплатное,обслуживание? Она чисто дебетная? Как пополнять без комиссии,касса или есть терминалы 24/7? Спасибо за ответы.
Термінали ізіпей карта з біном 5354 безкоштовно
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tarasum
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Додано: Сер 17 чер, 2020 08:55
tarasum написав: _PORT_UA написав:
Добрый день. Для открытия New card есть реферальная программа? Можно ли по чьей то ссылке оформить?
Окрытие бесплатное,обслуживание? Она чисто дебетная? Как пополнять без комиссии,касса или есть терминалы 24/7? Спасибо за ответы.
Термінали ізіпей карта з біном 5354 безкоштовно
_PORT_UA написав:
Как пополнять без комиссии,касса или есть терминалы 24/7? С
p2p, СЭП...[/quote]
Ну и конечно, родные банкоматы с Cash-In, кассы.
Капнул вчера кешбек копейка в копейку, что удивило - думал если платеж с копейками, например 401,19 и 18,81, то кешбек будет соответственно 20,05 и 0,94 и за счет округления будут эти доли копеек теряться, т.е. в итоговой сумме будет на неск. копеек меньше, а система по ходу берет общую сумму на дату расчета и просто умножает на 0,05. Так что расчет для нас так же по идее очень прост - смотрим в лимитах сумму "Розрахунки в мережі Інтернет" (обычный и 3D) и с нее производим расчет, комиссии Некста, др.систем так же окешбечиваются.
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
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ГеннадийUA
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Додано: Сер 17 чер, 2020 09:43
_PORT_UA написав:
Добрый день. Для открытия New card есть реферальная программа? Можно ли по чьей то ссылке оформить?
Окрытие бесплатное,обслуживание? Она чисто дебетная? Как пополнять без комиссии,касса или есть терминалы 24/7? Спасибо за ответы.
В Киеве в отделении на Гетьмана всю прошлую неделю дарили пачку сока тем кто открывает Нью Карту. Других призов за открытие карты нет
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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Додано: Сер 17 чер, 2020 10:05
ukrprom2014
а на Героев Днепра и на Подоле не давали
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Сер 17 чер, 2020 10:51
omb
Эти видно после карантина открылись, акция в связи с восстановлением работы.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
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ukrprom2014
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Додано: Сер 17 чер, 2020 10:52
omb написав:ukrprom2014
а на Героев Днепра и на Подоле не давали
Это скорее всего инициатива отделения и сок куплен за их счет в соседнем АТБ
Мелочь, а приятно
Странная у них продуктовая политика, кредиты не дают, кредитки 15т ставка 50+%, депозит 5%, ипотеки/авто нет.
На чем же вы ребята будете зарабатывать, если у вас оборота нет?
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Rainbow
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